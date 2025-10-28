Vụ dùng dao tấn công làm 7 người bị thương: Khen thưởng các nữ điều dưỡng và cá nhân dũng cảm

Sáng 28-10, Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể và các cá nhân đã có hành động dũng cảm, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An sáng 23-10.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) và 4 nữ điều dưỡng gồm: Chị Nguyễn Thùy Trang, chị Nguyễn Thị Thu Hoài, chị Trần Thị Hồng và chị Nguyễn Thị Hồng.

Lãnh đạo Bộ Y tế trao bằng khen cho tập thể Khoa Sơ sinh và 2 điều dưỡng Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cũng đã trao tặng bằng khen cho 4 cá nhân gồm: Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung; điều dưỡng Phan Thị Oanh; ông Lưu Xuân Dũng và ông Trần Kim Quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn biểu dương hành động dũng cảm đối mặt, bảo vệ an toàn cho bệnh nhi và đồng nghiệp, đồng thời tổ chức cấp cứu ngay tại chỗ cho những người bị thương của các cá nhân và tập thể thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Trưa cùng ngày 28-10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao bằng khen cho 3 nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung. Thăm hỏi và trao quà cho 2 người nhà bệnh nhân bị thương là bà Ngô Thị Thu Thủy và bà Phan Thị Tứ.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, nơi xảy ra sự việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin sáng 23-10, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công các điều dưỡng và người nhà bệnh nhân. Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ sơ sinh. Vỹ bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.