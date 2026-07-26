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Vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18: Điều động máy bay và nhiều tàu tìm kiếm 17 người mất tích

Nguyễn Minh
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Sau khi tàu Khôi Nguyên 18 bị phá nước và chìm trên vùng biển cách đảo Đá Lớn khoảng 55 hải lý, các lực lượng cứu nạn của Việt Nam và Trung Quốc đã điều động nhiều máy bay, tàu cứu hộ tham gia tìm kiếm, cứu được 45 thuyền viên. Hiện 17 người vẫn đang mất tích, công tác tìm kiếm được triển khai trên 7 khu vực tại hiện trường.

Tối 26/7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, vào lúc 22 giờ 30 ngày 25/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin, lúc 20 giờ cùng ngày, cách phía Tây đảo Đá Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) khoảng 55 hải lý, tàu Khôi Nguyên 18 bị phá nước và chìm.

Khi xảy ra sự cố, trên tàu Khôi Nguyên 18 có 62 thuyền viên. Các tàu hoạt động gần khu vực đã cứu được 45 người, 17 người còn mất tích.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, huy động 6 tàu cá của tỉnh Gia Lai đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến tìm kiếm; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng điều động 14 phương tiện đến hiện trường chủ trì, phối hợp với 7 phương tiện của Trung Quốc tổ chức tìm kiếm.

Các phương tiện do Bộ Quốc phòng điều động gồm 2 máy bay (DHC-6 và EC-225) và 12 tàu, do tàu TS-01 chỉ huy hiện trường. Các phương tiện của Trung Quốc tham gia tìm kiếm gồm một máy bay và 6 tàu.

Đến 11 giờ 30 ngày 26/7, các lực lượng đã cứu được 45 thuyền viên. Lúc 15 giờ 30 cùng ngày, tàu TS-01 và KN 466 của Việt Nam đã tiếp cận tàu Nam Hải Cứu 115 của Trung Quốc, nhận bàn giao 44 người phía Trung Quốc cứu được.

Tại hiện trường chìm tàu Khôi Nguyên 18, các lực lượng tham gia phân chia thành 7 khu vực tổ chức tìm kiếm 17 người còn mất tích.

Cũng trong ngày 26/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng xác nhận tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.

Theo bà Hằng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường. Cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn, Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và cho đến trưa ngày 26/7, đã cứu sống được 45 người.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại", bà Hằng cho biết.

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