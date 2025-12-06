Vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong: Thêm lời cảnh báo nguy hiểm tại nhà ống bịt kín

Tiếp tục thông tin về vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh) xảy ra sáng sớm nay khiến 4 người thiệt mạng, hai nạn nhân nhảy lầu để thoát thân và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Vụ hỏa hoạn một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng tại các căn nhà phố cao tầng, thiếu lối thoát hiểm phổ biến ở các đô thị.

Khoảng 4 giờ sáng, người dân xung quanh nghe tiếng la hét, thời điểm đó lửa chưa lớn nhưng đã bùng lên nhanh tại khu vực tầng trệt. Người dân hô hoán hỗ trợ nhưng không thể tiếp cận để dập lửa hoặc cứu người.

Người dân phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Lửa nhiều lắm, 2 ba chặp luôn. Dập hồi lửa tắt, xong rồi cháy tiếp. Bốn giờ mấy tui chạy ra, tui nghe nổ bụp bụp bụp, quá trời. Đâu có phụ được đâu, nó ở tuốt trên cao, đâu có phụ được, phải chờ cứu hỏa tới bắc thang, ở đây đâu có ai có thang cao".

Mặt tiền căn nhà được che kín bởi gạch và biển quảng cáo nên lực lượng PCCC phải phá dỡ và dùng xe thang để đưa nạn nhân ra ngoài. Phía sau nhà có cửa sổ nhưng nằm trên cao; hai người buộc phải nhảy xuống nên bị chấn thương. Tổng cộng có 6 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người ngưng tim, ngưng thở trước khi đến bệnh viện.

Điều đáng chú ý là các nạn nhân không tử vong do bỏng mà do hít phải khói và khí độc, vốn lan nhanh hơn lửa.

PGS.TS. Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Sau một cái khoảng thời gian suy hô hấp như vậy, mặc dù đã được cấp cứu nhưng các tổn thương thần kinh không hồi phục vĩnh viễn, hoặc dẫn tới tình trạng hoại tử cơ tim, hoặc làm viêm cơ tim và suy tim".

Cháy có thể không được báo trước, nhưng khả năng thoát nạn lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự chuẩn bị từ trước. Với đặc điểm công trình khó tiếp cận, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhiều lần khuyến cáo nhà ống cần đảm bảo quy định về lối thoát hiểm, đồng thời chuẩn bị các thiết bị như bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, búa phá dỡ, dây – thang thoát hiểm từ trên cao.

Những căn nhà xây tường cao, quây rào sắt thép kín mít có thể tạo cảm giác kiên cố, nhưng khi xảy ra sự cố lại trở thành “nhà giam” khiến người bên trong bị mắc kẹt. Chỉ vài phút chậm trễ trước khói độc và lửa có thể tước đi cơ hội sống sót.

Thực tế nhiều vụ cháy cho thấy “nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất” nếu không có phương án thoát hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi gia đình cần xem việc thiết kế lối ra dự phòng là yêu cầu bắt buộc, tránh tự nhốt mình sau những song sắt và bảo đảm khả năng tự cứu khi xảy ra biến cố.