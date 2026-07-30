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Vụ chặt xà cừ tại trụ sở xã: Người trồng hàng cây lên tiếng

Tiền Lê
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Ông Nguyễn Cẩm-nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã H’bông cũ (hiện là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) bày tỏ sự tiếc nuối khi hàng cây xà cừ mà ông cùng các cán bộ trồng và chăm sóc hơn 20 năm, bị cưa hạ.

Ngày 30/7, ông Rah Lan Lân - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc hàng cây xà cừ trong khuôn viên trụ sở xã H'bông cũ bị cưa hạ, Thường trực Đảng ủy xã đã giao UBND xã kiểm tra, báo cáo vụ việc.

Ông Lân cho rằng, các cơ quan chức năng địa phương cần làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý, thẩm quyền quyết định, hiện trạng cây xanh trước khi chặt hạ, việc quản lý tài sản công... trong việc cưa hạ hàng cây xà cừ này.

Trước đó, UBND xã Ia Hrú báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng. Theo đó có 10 cây xà cừ tại trụ sở xã H'bông cũ bị chặt. Đáng nói, đường kính mặt cắt tại gốc các cây xà cừ từ khoảng 60-95cm, nhưng tại sân trụ sở có 14 khúc gỗ xà cừ được thu gom, có đường kính trung bình mặt cắt tại đầu gốc từ khoảng 30-77cm.

"Quan điểm là vi phạm tới đâu, xử lý tới đó. Tôi cũng đã giao kiểm lâm phối hợp với UBND xã đo đạc lại cho chính xác kích thước các cây xà cừ bị cưa hạ để có thêm căn cứ xử lý”, ông Lân nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Cẩm, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã H’bông cũ, cho biết, ông cùng các cán bộ xã H'bông cũ trồng hàng cây xà cừ này từ hơn 20 năm trước.

“Đất đai vùng này sỏi đá, nắng cháy nên trồng cây lên được như vậy không phải dễ. Bây giờ người ta hạ xuống hết rồi. Bao giờ mới có lại hàng cây như thế”, ông Cẩm chia sẻ.

Vụ chặt cây xà cừ tại xã Ia Hrú: Người trồng lên tiếng về sự việc Đáng tiếc - Ảnh 1.

Vụ chặt cây xà cừ tại xã Ia Hrú: Người trồng lên tiếng về sự việc Đáng tiếc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Cẩm tiếc nuối khi hàng cây xà cừ do ông và các cán bộ xã H'bông cũ trồng và chăm sóc nhiều năm, bị cưa hạ.

Vụ chặt cây xà cừ tại xã Ia Hrú: Người trồng lên tiếng về sự việc Đáng tiếc - Ảnh 3.

Một cây xà cừ lớn bị đốn hạ.

Ngày 29/7, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai có văn bản số 1284 chỉ đạo giải quyết nội dung báo chí phản ánh việc cưa hạ hàng chục cây xà cừ trong khuôn viên trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai).

Báo cáo ngày 20/7 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, các cơ quan báo chí (từ ngày 13/7 - 19/7/2026) có các bài viết phản ánh việc UBND xã Ia Hrú vừa báo cáo về kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã H'bông cũ. Trong đó, nhận định đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị cắt hạ. Do đó, UBND xã Ia Hrú đề nghị tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, trường hợp phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo quy định, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 8/2026, đồng thời gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để theo dõi, tổng hợp.

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Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

cây xà cừ

trụ sở xã

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