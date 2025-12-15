Vụ bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%': Vợ nạn nhân kể về 45 ngày giám định bổ sung

Vợ con anh Võ Mộng Đạt xót xa trước thực trạng ngày càng suy yếu của anh.

Ngày 15/12, bà Trần Thị Rung, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cho biết, con trai bà là anh Võ Mộng Đạt (sinh năm 1986) đã được đưa về nhà sau hơn 45 ngày nằm tại Viện Giám định pháp y tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai), để phục vụ công tác giám định theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk.

Anh Đạt là nạn nhân trong vụ " Bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0% " mà Báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh.

“Đây đã là lần thứ 5 con tôi phải đi giám định. Tôi hy vọng lần giám định này là lần cuối với kết luận công tâm, khách quan, soi sáng sự thật và trả lại công bằng cho con tôi”, bà Rung kể, rồi bật khóc khi nhìn con đang héo mòn cả thể xác lẫn tinh thần theo thời gian.

Chị Nguyễn Thị Liễu - vợ anh Võ Mộng Đạt cũng không kìm được nước mắt khi kể về quãng thời gian chăm chồng tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Theo chị, do anh Đạt nằm bất động nên mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều phải nhờ người khác hỗ trợ. Ngoài chị, gia đình phải bố trí thêm hai người thân thay nhau túc trực chăm sóc.

“Trong viện, mỗi buổi sáng anh Đạt được đo huyết áp. Cách đây khoảng một tuần, tầm 18 giờ, anh bất ngờ lên cơn co giật, tôi gọi bác sĩ thì được cho uống viên thuốc, cơn qua thì thôi. Trước khi anh Đạt xuất viện cũng chỉ đo lại huyết áp”, chị Liễu kể.

Cũng theo chị Liễu, thủ tục vào viện - ra viện chỉ có văn bản ký xác nhận, không có hướng dẫn hay dặn dò nào thêm. “Chồng tôi giờ chỉ còn da bọc xương”, chị nghẹn ngào.

Vợ và con anh Võ Mộng Đạt khóc khi thấy chồng, cha rơi vào tình trạng "người thực vật".

Theo tài liệu, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên trú cùng khu phố Mỹ Hòa (phường Hoà Hiệp) uống bia tại quán cà phê Thuận Phát. Lúc này, Hội thấy Đạt đến tiệm văn phòng phẩm cạnh quán cà phê nên kéo vào uống bia nhưng Đạt không đồng ý.

Hội chạy tới lôi kéo Đạt vào quán, rồi dùng hai tay nhấc bổng Đạt lên và ném bịch xuống nền xi măng trước quán. Anh Đạt loạng choạng đứng dậy thì bị Tùng cầm dép đánh vào mặt. Tiếp đó, cả 3 đối tượng dùng tay, chân đánh anh Đạt cho đến khi nhiều người tới can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khoảng 20h30 cùng ngày 26/10/2023, biết tin anh Đạt bị đánh, ông Võ Văn Đài (SN 1965, bố Đạt) đến quán cà phê Thuận Phát hỏi thăm thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, quyết định tách riêng 2 hành vi gồm: Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên đánh anh Võ Mộng Đạt; Phan Thanh Tùng ném lon bia trúng mặt ông Võ Văn Đài, gây thương tích 8%.

Đối với vụ việc của người cha bị ném lon bia, ngày 30/9/2024, TAND thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là TAND khu vực 12 – Đắk Lắk, xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Tùng về tội “Cố ý gây thương tích”, với hai tình tiết định khung là “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ”.

Anh Võ Mộng Đạt bị yếu liệt, mất nhận thức.

Từ người khỏe mạnh, trụ cột lao động chính trong gia đình, sau trận bị đánh “thừa sống thiếu chết”, anh Đạt rơi vào tình trạng "sống thực vật". Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), trưng cầu giám định nhưng nhiều cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%.

Cụ thể, Kết luận giám định số 476 ngày 26/12/2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) xác định các vết sưng bầm vùng môi, lưng, hông trái và hai tay là 0%; phần yếu liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân.

Kết luận số 33 ngày 27/3/2024 của Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM cho rằng phần sưng nề vùng môi, lưng, hông trái, hai cẳng tay hiện không còn dấu vết (tỷ lệ tổn thương 0%); không đủ cơ sở xác định liệt tứ chi và tổn thương đầu mặt do chấn thương hay bệnh lý; tình trạng trầm cảm sau chấn thương không thuộc phạm vi giám định của đơn vị này.

Tiếp đó, Kết luận giám định pháp y tâm thần số 118 ngày 6/6/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận: Tại thời điểm giám định, Võ Mộng Đạt bị bệnh sa sút trí tuệ không biệt định mức độ nặng, yếu liệt tứ chi, chưa rõ nguyên nhân. Theo Bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), có mã bệnh F03, G82.5. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể hiện tại do sa sút trí tuệ không biệt định, mức độ áp dụng theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, pháp y tâm thần, là 63%.

Đối với yếu liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, đề nghị giám định thêm tại cơ sở pháp y để xác định tỷ lệ tổn thương. Tại thời điểm giám định, anh Đạt đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, tiên lượng nặng, cần được điều trị tích cực.

Đến Kết luận giám định số 163 ngày 25/11/2024 của Viện Pháp y Quốc gia xác định: không phát hiện dấu vết thương tích vùng đầu, không đủ cơ sở xác định yếu liệt tứ chi và trầm cảm có liên quan đến chấn thương ngày 26/10/2023; đồng thời đề nghị chuyển phần trầm cảm và sa sút trí tuệ sang giám định pháp y tâm thần để đánh giá.

Hình ảnh mới nhất của anh Đạt sau khi được đưa đi giám định bổ sung.

Không đồng tình với các kết luận giám định, bà Trần Thị Rung làm đơn đề nghị giám định lại. Thời điểm đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) có văn bản thông báo (ngày 12/3/2025) không chấp nhận.

Lý do, cơ quan điều tra đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên; trưng cầu Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM tiến hành giám định lại; trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên; trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định lại tỷ lệ thương tích lần thứ hai đối với Võ Mộng Đạt và không có nghi ngờ đối với các kết luận giám định.

Tuy nhiên cuối tháng 10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định trưng cầu giám định bổ sung đối với trường hợp anh Đạt tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.