Vụ bé trai ở Hà Nội viết “tâm thư kêu cứu” khi sống cùng mẹ kế: Cơ quan chức năng vào cuộc

Theo thông tin từ Tổng đài 111, trong sáng 13/9, đơn vị đã nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi đến Fanpage Tổng đài liên quan đến sự việc bé trai ở Hà Nội viết “tâm thư kêu cứu” khi sống cùng mẹ kế.

Bài đăng trên mạng xã hội kèm theo 3 đoạn video và 5 trang nhật ký của bé trai, kể lại quá trình sống cùng bố và mẹ kế. Trong “tâm thư kêu cứu”, em cho biết bị mẹ kế đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa…

Một trong những video trích xuất từ camera cũng ghi lại hình ảnh người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé trai, đồng thời đưa ra những yêu cầu như bắt em đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế…

Một phần bức tâm thư của bé trai.

Sự việc khiến dư luận phẫn nộ, bài đăng tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn sáng 13/9.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Tổng đài 111 đã kết nối với địa phương để phối hợp xác minh. Hiện, chính quyền địa phương, cán bộ bảo vệ trẻ em và cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, đồng thời hỗ trợ trẻ theo quy định pháp luật. Tổng đài 111 trân trọng cảm ơn người dân đã kịp thời cung cấp thông tin về vụ việc.

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội để xác minh, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ và can thiệp cho trẻ em theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.