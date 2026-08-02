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Vụ bé gái 10 tuổi bị người đàn ông lạ vào nhà bế đi: Tình trạng của nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
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Gia đình cho biết cháu bé hiện đang bị khủng hoảng tâm lý.

Liên quan đến sự việc một đối tượng lạ mặt vào nhà dân, tiếp cận và bế cháu bé 10 tuổi đi, khi đứa trẻ hô hoán thì kẻ này mới thả cháu bé xuống rồi bỏ chạy, xảy ra tại phường Ea Kao (Đắk Lắk) gây xôn xao dư luận, trao đổi trên báo Thanh Niên ngày 2/8, chị V.T.T.C. (mẹ của cháu bé) cho biết con gái đang bị khủng hoảng tâm lý. 

Theo chị C., sau khi xảy ra vụ việc, cháu bé không thể ăn uống như bình thường. Gia đình đang động viên và chăm sóc để bảo vệ sức khỏe cho cháu. Hiện cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc điều tra, truy tìm nghi phạm. 

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 30/7 và được camera an ninh của gia đình ghi lại. Vào thời điểm trên, một người đàn ông bịt kín mặt, đeo một chiếc túi màu đen từ từ đi vào nhà dân. 

Vụ bé gái bị người đàn ông lạ vào nhà bế đi: Tình trạng của nạn nhân - Ảnh 1.

Diễn biến sự việc được camera an ninh của gia đình ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đối tượng tiến đến chỗ bé gái, kéo tay nói: "Đi ra đây với chú". Sau đó, người này ôm rồi bế bé gái đi. Khi đứa trẻ giãy giụa, la hét, cầu cứu thì người đàn ông bỏ đi còn cháu bé chạy vào nhà an toàn. 

Theo thông báo từ Công an phường Ea Kao, sau khi cháu bé hô hoán, đối tượng đã bỏ chạy vào rẫy cà phê theo hướng xã Ea Ktur, xã Dray Bhăng hoặc buôn Tơng Ju (phường Ea Kao). Đối tượng này là nam giới, khoảng 40 - 45 tuổi, dáng người gầy; mặc áo dài tay màu xanh nhạt, quần đùi; đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, đi chân đất và đeo túi màu đen bên hông. 

Đối tượng có hình xăm trên một cánh tay từ cổ tay đến khuỷu tay, mang theo một chai giống chai xịt côn trùng và một con dao. Qua thông tin ban đầu, người này được cho là sử dụng xe mô tô Honda Dream cũ.

Công an phường Ea Kao đề nghị người dân nếu phát hiện người có đặc điểm nêu trên hoặc có thông tin liên quan thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, truy tìm đối tượng.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, anh Mai Anh Vũ - bố của bé gái kể cách đây 20 ngày, gia đình đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 bao tiêu, mỗi bao trị giá 20 triệu đồng và một chiếc xe đạp. Sau sự việc, anh đã lắp 3 camera an ninh trong gia đình. 

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