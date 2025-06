Vụ bắt 40 đối tượng tổ chức tiệc ma túy tại Viện Pháp y tâm thần TW: Giám đốc CATP Hà Nội nói "Đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay"

Chiều ngày 23/6/2025, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra, xử lý ban đầu vụ án đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tân – Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đồng chí Đào Thịnh Cường – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Mạnh Cường – Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực 1, đồng chí Hoàng Minh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện các phòng chức năng Công an Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, thời gian qua, CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan Thuế... tập trung điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan đến 2 vụ án nghiêm trọng này.

Đến nay, CQĐT đã có đủ tài liệu chứng cứ và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng trong vụ án và thông báo kết quả ban đầu phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm, đặc biệt tội phạm có tính chất nổi, cộm cán, ổ nhóm và chuyên biệt.

"Vụ án này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan điều tra đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan đến vụ án, từ Giám đốc Viện Pháp y, Phó Giám đốc, nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đến các đối tượng tội phạm có hành vi "hối lộ" để làm sai lệch kết quả giám định.

Đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

Từ vụ việc này, CATP cùng các ngành tư pháp xác định đây là nhóm đối tượng hết sức nguy hiểm, liên quan đến "chạy" bệnh án tâm thần. Các đối tượng có phương thức thủ đoạn tinh vi, câu kết chặt chẽ và hoạt động phức tạp. Trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh, bắt giữ các đối tượng liên quan đến "chạy" bệnh án" - đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra chuyên án đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tiếp đó, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá: "Đây là 2 vụ án hết sức nghiêm trọng. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước để câu kết với các cán bộ, nhân viên y tế, "hô biến" bệnh án từ không mắc bệnh tâm thần thành mắc bệnh tâm thần.

Nhiều đối tượng bị xử lý liên quan đến bệnh án tâm thần, chủ yếu phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt đến tử hình, tuy nhiên đã lợi dụng "kẽ hở" để trốn tránh việc xử lý của pháp luật, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng rất lớn đến ngành Y tế.

2 đối tượng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh - Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra 2 vụ án là tiếng chuông cảnh tỉnh, là biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, đẩy lùi những vi phạm của tội phạm. Trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đối tượng Mai Anh liên quan đến nhiều vụ án, mỗi lần phạm tội đều có bệnh án để trốn tránh bị xử lý. Nhiều lần cơ quan điều tra trưng cầu, giám định lại vẫn bị sai lệch. Đối tượng đã thao túng từ lãnh đạo Bệnh viện đến nhân viên bảo vệ. Họ tìm mọi cách để ngăn chặn cơ quan điều tra. Các đối tượng trước khi được ra ngoài đều được lập biên bản bỏ trốn khỏi bệnh viện như biện pháp đối phó".

Ở góc độ cơ quan Thuế, đồng chí Vũ Mạnh Cường - Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực 1 khẳng định: "Thời gian qua, Đảng, Chính phủ có nhiều giải pháp khuyến khích người kinh doanh nộp thuế. Cơ quan Thuế đã phối hợp chính quyền hỗ trợ, tuyên truyền các hộ kinh doanh hiểu đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm nộp thuế.

Đại diện Bộ Tài chính trao Thư khen của Bộ Tài chính đối với các đơn vị thuộc CATP Hà Nội tham gia đấu tranh chuyên án

Tuy nhiên vẫn có nhiều hành vi vi phạm: né nộp thuế bằng cách thu tiền mặt, che giấu nội dung chuyển tiền, sử dụng tài khoản người nhà để che giấu doanh thu.... Như vụ án mà CATP Hà Nội khám phá, các đối tượng sử dụng 2 sổ sách kế toán cùng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi khác. Cơ quan Thuế sẽ có nhiều biện pháp để xử lý các trường hợp cố tình trốn thuế".

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố thư khen của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và Bộ Tài chính đối với các tập thể, cá nhân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra, khám phá 2 vụ án.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cũng đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Theo CATP. Hà Nội