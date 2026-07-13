Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngày 12/7/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can .

Các bị can trên cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố Trưởng điểm thi, Thư ký Điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang cùng 2 bị can

Trước đó, tại họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang (chiều 9/7), đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin: Ngay sau khi xuất hiện những thông tin có những dấu hiệu bất thường về kết quả điểm thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, là Thư ký Điểm thi vì đã có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn Toán.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Công an tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý, giải quyết.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán chưa đúng quy chế thi.

Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hà Duy là Thư ký Điểm thi vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đến ngày 07/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 04 bị can (trong đó có Trần Thị Thu Hằng và Nguyễn Hà Duy) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định pháp luật.