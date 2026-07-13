Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 13/7, Lê Quốc Cường (SN 1980, ngụ phường Minh Hưng, TP. Đồng Nai) được cho là đã dùng búa bổ củi tấn công chị L.T.T.T (SN 1990) và bà T.T.T (SN 1966, mẹ của chị T.) tại một căn nhà trên địa bàn phường Lộc Ninh.

Vụ việc khiến hai nạn nhân bị thương nặng và tử vong. Sau khi gây án, Cường được cho là đã tự tử và được xác định không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lộc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.