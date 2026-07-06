Sau điều tra bổ sung, Công an TP Hà Nội xác định đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu có 188 bị can, thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng,

Bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips)

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú TP. Hồ Chí Minh) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cùng bị đề nghị truy tố về hai tội danh trên có Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú Hưng Yên). Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Như vậy, so với kết luận điều tra lần đầu, số bị can trong vụ án đã tăng từ 75 lên 188 người.

Bị can Phó Đức Nam.

Lập hàng chục công ty "ma", vận hành sàn Forex trái phép

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù không được cấp phép, các đối tượng vẫn tạo lập nhiều website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, tuyển dụng và điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn tài chính, chứng khoán để vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, Forex nhằm lôi kéo khách hàng đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran. Hai người thống nhất để Uran tạo lập, quản lý các website có tên tiếng Anh giống các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, sau đó chuyển cho Nam tổ chức nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, các website này đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Thực chất, người chơi giao dịch trực tiếp với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua lỗ thì toàn bộ số tiền thuộc về chủ sàn.

Uran còn hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách tổ chức, vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế và Forex trước khi triển khai tại Việt Nam.

Sau khi về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, trực tiếp điều hành hoạt động và giao Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.

Khoảng tháng 10/2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng trên phạm vi cả nước, hình thành đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Để phục vụ hoạt động phạm tội, Isik Uran và Phó Đức Nam chỉ đạo thành lập 84 công ty, trong đó: 4 công ty được sử dụng để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi Zoiper và thuê đầu số điện thoại; 49 công ty được bố trí làm nơi hoạt động của bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng trên cả nước......

Các văn phòng đều không treo biển hiệu. Nhân viên được quán triệt không gặp khách tại nơi làm việc, được cấp máy tính, tai nghe, sim điện thoại để đăng ký tài khoản Zalo, Zoiper...

Theo kết luận điều tra, nhân viên bán hàng hầu hết không có chuyên môn về chứng khoán, không có chứng chỉ hành nghề môi giới, nhưng được đào tạo theo kịch bản có sẵn để gọi điện, nhắn tin tiếp cận khách hàng thông qua dữ liệu do bộ phận marketing cung cấp.

Các đối tượng đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như sàn giao dịch quốc tế uy tín, được cấp phép, có chuyên gia tư vấn, cam kết sinh lời... nhằm dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư.

Ban đầu, người tham gia được tạo điều kiện thắng một số lệnh nhỏ và rút tiền để tạo lòng tin. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục giới thiệu "chuyên gia" tư vấn 1:1, hướng dẫn liên tục đặt lệnh nhằm thu phí giao dịch hoặc khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt tiền.

Nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1%-4% số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên chăm sóc khách hàng được thưởng 1%-5% doanh số, tính trên số tiền khách nạp sau khi trừ số tiền đã rút.

Thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Phó Đức Nam, cơ quan điều tra xác định từ năm 2017, Nam đã cùng Isik Uran tạo lập 36 website, chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của bị hại.

Nam còn thuê văn phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, tuyển dụng nhân viên cho nhiều bộ phận hoạt động độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ nhằm hình thành hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.



