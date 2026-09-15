Vụ án mạng 3 người thương vong tại TP.HCM: Nghi phạm SN 2002 từng nghiện ma túy

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở TP.HCM từng nghiện ma tuý và mới trở về địa phương cách đây không lâu.

Liên quan đến "Án mạng 3 người thương vong tại TP.HCM" như đã thông tin, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Trí Hào (SN 2002, ngụ xã Phước Hải) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo cơ quan chức năng, Hào là người từng nghiện ma tuý. Tháng 10/2024, Hào cai nghiện ma tuý đến tháng 2/2026 thì trở về địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CQCA

Trước đó, tối 13/9, ông P.H.T. (72 tuổi, ngụ xã Phước Hải) đang xem tivi tại một căn nhà trong hẻm đường Võ Thị Sáu (ấp Tân Hội, xã Phước Hải) thì bất ngờ bị Hào cầm dao xông vào chém nhiều nhát. Ông T. gục xuống sàn nhà và tử vong sau đó.

Nghe tiếng kêu cứu, bà L.T.M. (vợ ông T.) chạy vào thì bị Hào chém vào đầu. Thấy vậy, anh N.V.L. (24 tuổi, con rể ông T.) từ trên lầu chạy xuống can ngăn cũng bị Hào chém nhiều nhát vào người.

Sau khi gây án, Hào rời khỏi hiện trường và bị công an truy xét bắt giữ. Bà M. và anh L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu ngay sau đó.