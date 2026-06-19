‘Vụ án của Ngân 98 là điển hình về ảnh hưởng xấu đời sống xã hội’

Đại diện Viện KSND TP. HCM nhận định vụ việc liên quan Ngân 98 không chỉ là một vụ án có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mà còn được xem là trường hợp điển hình phản ánh những hệ lụy xã hội phát sinh từ sức ảnh hưởng của cá nhân trên môi trường mạng.

Theo cơ quan công tố, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tác động mạnh tới hành vi tiêu dùng, việc một cá nhân có lượng người theo dõi lớn tham gia quảng bá, giới thiệu hoặc gắn tên tuổi với sản phẩm có thể tạo ra mức độ lan truyền và niềm tin vượt xa các hình thức tiếp thị thông thường. Khi phát sinh sai phạm, hậu quả cũng không chỉ dừng lại ở thiệt hại vật chất mà còn ảnh hưởng tới nhận thức, niềm tin của người tiêu dùng và trật tự trong hoạt động kinh doanh.

Ngân 98 lúc bị bắt cùng các tang vật vụ án.

Viện KSND TP. HCM cho rằng đây là vụ việc mang tính cảnh báo về trách nhiệm pháp lý đi kèm với sức ảnh hưởng trên không gian số. Cơ quan này nhấn mạnh việc sử dụng danh tiếng cá nhân để thúc đẩy hoạt động thương mại cần đi cùng nghĩa vụ kiểm chứng thông tin, minh bạch nguồn gốc sản phẩm và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Từ vụ việc, cơ quan chức năng cũng đặt ra yêu cầu siết chặt hơn công tác quản lý hoạt động quảng bá, kinh doanh trực tuyến; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cá nhân có tầm ảnh hưởng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong bối cảnh ranh giới giữa nội dung giải trí, quảng cáo và hoạt động thương mại ngày càng mờ đi, những vụ việc như thế này được nhìn nhận như lời cảnh báo rằng sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm xã hội và trách nhiệm pháp lý cũng càng lớn.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân được xác định là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh thông qua doanh nghiệp và hộ kinh doanh do người khác đứng tên. Cơ quan chức năng cho biết một số sản phẩm giảm cân do hệ thống này phân phối không đạt chất lượng như công bố; trong đó có mẫu giám định phát hiện chứa hoạt chất cấm sử dụng trong thực phẩm.

Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra vụ án.

Quá trình điều tra sau đó tiếp tục mở rộng sang Lương Bằng Quang. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 23/10/2025, Lương Bằng Quang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ”. Cùng tội danh này, Võ Thị Ngọc Ngân cũng bị khởi tố bổ sung; một người khác bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”. Cơ quan điều tra xác định sau khi hoạt động kinh doanh bị phát hiện có sai phạm, các bị can đã đưa 8 tỷ đồng thông qua một cá nhân trung gian với mục đích tránh bị xử lý.

Diễn biến mới nhất, sau khoảng 8 tháng bị tạm giam để phục vụ điều tra, gia đình Ngân 98 có chia sẻ về tình trạng hiện tại của nữ DJ. Theo người thân, Ngân 98 hiện ổn định tinh thần hơn nhưng do áp lực và rối loạn giấc ngủ trong thời gian bị tạm giam nên cân nặng tăng khoảng 10-15kg so với trước. Thông tin này được em gái của Ngân 98 chia sẻ sau buổi thăm gặp gần đây và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong khi đó, vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm giảm cân vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Minh Ngọc