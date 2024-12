Vụ 4 người nhập viện khẩn cấp ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Truy tận gốc!

Ngày 23-12, liên quan đến 4 trường hợp nghi ngộ độc rượu phải cấp cứu, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Phòng Y tế TP Vũng Tàu và Bà Rịa cùng các đơn vị liên quan truy xuất tận cùng nguồn gốc của số rượu test nhanh dương tính với Methanol.

Phòng Y tế TP Bà Rịa phối hợp cùng nhiều cơ quan khác cũng đã kiểm tra cơ sở sản xuất rượu H.H., tại xã Long Phước, TP Bà Rịa do bà N.T.M.H., làm chủ. Đây là cơ sở cung cấp can rượu mà 4 bệnh nhân đã uống.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh thức ăn gia súc. Theo trình bày của bà H., cơ sở nấu rượu thủ công, một ngày nấu từ 50kg gạo, cho ra thành phẩm 60-70 lít rượu (khoảng 30 độ), gạo mua từ miền Tây hoặc tại địa phương. Men nấu rượu có nhãn hiệu của một cơ sở tại tỉnh Bình Thuận, có số chứng nhận an toàn thực phẩm.

Các bệnh nhân hiện đang được lọc máu tại Bệnh viện Vũng Tàu

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang có 8 bình rượu, mỗi bình 30 lít. Đoàn thực hiện 8 test nhanh Methanol và đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đoàn ghi nhận cơ sở còn một số tồn tại như sản xuất rượu thủ công nhưng chưa đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu; không có giấy đủ điều kiện sản xuất rượu; 2 người trực tiếp sản xuất chưa được khám sức khoẻ, chưa xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; không có hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn mua bán rượu; khu vực sản xuất rượu gần chuồng heo.

Đoàn yêu cầu cơ sở dừng kinh doanh, sản xuất rượu. Chủ cơ sở giữ 8 bình rượu và không được phân phối, chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc rượu và thu thập mẫu gửi về Viện Y tế công cộng để kiểm nghiệm các chỉ tiêu nghi ngờ gây ngộ độc. Bệnh viện Vũng Tàu tiếp tục tập trung điều trị cho các bệnh nhân sớm ổn định sức khỏe.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với chủ quán bánh canh cá lóc, nơi các bệnh nhân uống rượu và các cửa hàng bán rượu liên quan. Kết quả test nhanh cho thấy phát hiện Methanol trong can rượu mà các bệnh nhân uống (vẫn còn khoảng 2,5 lít đựng trong can). Những can rượu khác ở các cửa hàng liên quan, test nhanh đều âm tính.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 19-12, có 6 người đến ăn tại quán bánh canh cá lóc Q.T. (đường 30-4, phường 11) và uống hết 4 chai rượu (500ml/chai). Chiều 21-12, cả 4 người đều cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, trong đó có một ca diễn tiến co giật ngưng tim, được hồi sức có tim trở lại.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy có tình trạng toan chuyển hóa nặng, chẩn đoán ban đầu "Theo dõi ngộ độc Methanol". Lúc 19 giờ cùng ngày, 4 bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục.

Thông tin từ bệnh viện Vũng Tàu, trong số 4 bệnh nhân, thì K.S. (SN 2000) đang hôn mê, tiên lượng nặng. Các bệnh nhân còn lại bệnh ổn, tiếp tục theo dõi. Trước đó, 2/4 người (có bệnh nhân K.S) tự gọi người về truyền nước tại nhà, nhưng đang truyền thì thấy khó thở, riêng K.S. có dấu hiệu sốc, co giật, người cứng.