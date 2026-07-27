Vụ 2 nữ sinh Y khoa livestream phản cảm ở BVĐK Đức Giang: Xuất hiện tài khoản có phát ngôn thách thức mới nhất?

Những bài đăng này khiến tranh cãi liên quan đến vụ việc tiếp tục bùng lên.

Vụ việc 2 nữ sinh Y khoa livestream tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) có những phát ngôn phản cảm đang khiến dư luận dậy sóng. Mới nhất, cư dân mạng tiếp tục xôn xao trước những diễn biến mới, đẩy tranh cãi liên quan đến vụ việc bùng lên.

Hình ảnh cắt ra từ video vụ việc

Theo đó trên TikTok xuất hiện tài khoản có tên @ebehay**** - giống với tài khoản đã livestream, tự nhận mình là một trong 2 cô gái liên quan đến vụ việc. Tài khoản này liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái mang thái độ thách thức, dùng lời lẽ thô tục và phản cảm để cãi nhau tay đôi với cư dân mạng, khiến cộng đồng tiếp tục bàn tán.

Thậm chí ở phần thông tin, tài khoản này còn để lại ghi chú nhằm thu hút người theo dõi: “10k follow thì mình live cho mọi người biết hôm đó đầu đuôi như thế nào càng nhiều người biết càng tốt mình muốn dứt điểm không muốn câu chuyện đi xa hơn” .

Tài khoản này vừa đăng nội dung thách thức vừa kêu gọi mọi người theo dõi mình (Ảnh chụp màn hình)

Hiện chưa có căn cứ xác nhận tài khoản đang thách thức có phải tài khoản của nữ sinh hay chỉ là một tài khoản mạo danh nhằm thu hút sự chú ý. Dù vậy, các bài đăng vẫn nhận về hàng loạt bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng nếu đúng là người trong cuộc, việc tiếp tục đăng tải những nội dung như vậy sẽ càng khiến làn sóng phản ứng từ dư luận thêm gay gắt.

Bên cạnh đó, khi tìm kiếm trên TikTok, có nhiều tài khoản cùng sử dụng tên "ebehaykhoc" hoặc tên hiển thị tương tự với tài khoản xuất hiện trong phiên livestream. Điều này khiến không ít người càng hoài nghi về tính xác thực của tài khoản đang thách thức kia.

Xuất hiện nhiều tài khoản có tên hiển thị "ebe hay khoc"

Trên thực tế, sau mỗi vụ việc gây xôn xao mạng xã hội, không hiếm trường hợp xuất hiện hàng loạt tài khoản mạo danh người trong cuộc nhằm câu tương tác, tăng lượt theo dõi hoặc lợi dụng sự tò mò của cộng đồng mạng. Vì vậy, trước khi chia sẻ hay quy kết một tài khoản là "chính chủ", người dùng cần chờ thông tin xác thực từ các bên liên quan để tránh tiếp tay cho những nội dung giả mạo hoặc lan truyền thông tin sai sự thật.

Trước đó, vào tối 26/7, đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế livestream ngay tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong video cắt từ livestream từ tài khoản mang tên “ebe hay k..”, cả hai sử dụng các hiệu ứng vui nhộn, cười đùa, liên tục chửi thề và có thái độ thiếu nghiêm túc trong không gian vốn đòi hỏi sự chuẩn mực. Đặc biệt, khi đọc bình luận của người xem, 1 trong 2 cô gái còn vừa cười vừa nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho người bình luận.

Phát ngôn này nhanh chóng tạo nên làn sóng phẫn nộ bởi nó xuất hiện trong bối cảnh ngành y - lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe và tính mạng con người. Nhiều ý kiến cho rằng dù chỉ là câu nói không ác ý, việc phát ngôn như vậy khi đang mặc đồng phục ngành y và livestream tại bệnh viện vẫn rất phản cảm, dễ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội ngũ y tế.

Sau khi đoạn clip bị cắt và lan truyền trên nhiều hội nhóm, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, theo thông tin được chia sẻ, ở thời điểm phát trực tiếp, phiên livestream này thực tế chỉ có khoảng 10 người theo dõi.

Ngay trong tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo chính thức. Đơn vị xác nhận sự việc xảy ra tại khu vực quầy đón tiếp của bệnh viện nhưng khẳng định 2 cô gái trong clip không phải nhân viên hay cán bộ của bệnh viện mà là sinh viên đang đến thực tập.

Sau khi làm việc với cơ sở đào tạo, bệnh viện đã quyết định chấm dứt ngay việc tiếp nhận thực tập đối với 2 sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để tiếp tục xử lý theo quy định. Bệnh viện cũng nhấn mạnh đây là hành vi mang tính cá nhân và không đại diện cho tác phong hay đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại đây.

Bài đăng từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh chụp màn hình)

Sáng 27/7, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận, 2 cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, livestream trên TikTok là sinh viên của nhà trường. Hiện tại nhà trường đã đình chỉ học tập 2 sinh viên này.