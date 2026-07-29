Vóc dáng siêu thực của mỹ nhân từng bị đuổi khỏi showbiz

Mỹ nhân "Thần điêu đại hiệp" Trương Hinh Dư gây sốt với vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ. Nữ diễn viên từng bị chỉ trích tới mức phải rời khỏi showbiz nhưng hiện tại có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ngày 28/7, Trương Hinh Dư chia sẻ loạt ảnh bikini gợi cảm bên bờ biển. Loạt ảnh nóng bỏng của ngôi sao Thần điêu đại hiệp thu về hơn 45 triệu lượt đọc với hàng nghìn bình luận khen ngợi.

Không ít khán giả bày tỏ mơ ước có vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc trẻ trung như vậy ở tuổi 39. Ngôi sao sinh năm 1987 không chạy theo tiêu chuẩn hình thể quá gầy mà hướng tới vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh, phong thái tự tin, định nghĩa lại vẻ đẹp đa dạng của người phụ nữ. Trương Hinh Dư thể hiện phong cách thời trang quyến rũ nữ tính không cố gắng "thiếu nữ hóa", sức hút của nữ diễn viên không có giới hạn.

Vóc dáng quyến rũ của Trương Hinh Dư ở tuổi 39.

Theo Sina , hiện tại cuộc sống của Trương Hinh Dư rất bình yên. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh trồng hoa, trang trí nhà cửa, vẽ tranh nấu ăn hay đi du lịch lên mạng xã hội.

Để giữ được vóc dáng săn chắc Trương Hinh Dư duy trì lối sống kỷ luật trong thời gian dài. Cô cũng chia sẻ các bài tập gym để thân hình ngày càng đẹp hơn.

Trương Hinh Dư hiện tại hạnh phúc và thư thái, nhưng nữ diễn viên từng có khoảng thời gian bị tẩy chay vì vướng nhiều scandal và danh tiếng xấu. Thậm chí, cô còn rời khỏi showbiz một thời gian để ra nước ngoài chữa bệnh tâm lý.

Trương Hinh Dư xuất thân trong gia đình lao động, học hành không quá xuất sắc. Nhưng cô có ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,69 m và gương mặt thanh tú, nhờ đó cô được giới thiệu làm người mẫu quảng cáo. Trương Hinh Dư từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" của làng game Trung Quốc, sau đó cô lại đi theo con đường sexy, chụp nhiều bộ ảnh gợi cảm quá mức nên danh tiếng bị ảnh hưởng.

Mặt khác, người đẹp còn lộ ảnh nóng cùng các nam nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng Trương Hinh Dư không có vai diễn nổi bật nên cố tình để lộ ảnh nhạy cảm, tạo chiêu trò gây chú ý với truyền thông. Cô còn vướng tin đồn "làm gái bao". Vì vậy, Trương Hinh Dư không được lòng công chúng. Cô bị liệt vào danh sách những ngôi sao bị ghét nhất Trung Quốc.

Trương Hinh Dư từng vướng nhiều scandal và bị ghét khi đụng độ Phạm Băng Băng.

Đỉnh điểm là năm 2015, Trương Hinh Dư bóng gió việc đàn chị Phạm Băng Băng cướp bạn trai của mình. Trương Hinh Dư và Lý Thần từng có thời gian hẹn hò với nhau. Nhưng sau đó Lý Thần lên tiếng bảo vệ Phạm Băng Băng, ám chỉ Trương Hinh Dư từng ngoại hình trong thời gian đang ở bên Lý Thần.

Sau trận khẩu chiến, Trương Hinh Dư bị dư luận chỉ trích, quay lưng, một phần vì danh tiếng của cô vốn không tốt, mặt khác khi đó Phạm Băng Băng vẫn là ngôi sao số một của giới giải trí Hoa ngữ với lượng người hâm mộ hùng hậu. Công chúng đứng về phía Phạm Băng Băng - Lý Thần và quay sang chỉ trích Trương Hinh Dư.

Nhận nhiều bình luận tiêu cực, Trương Hinh Dư phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật, sang Pháp học vẽ tranh và chữa bệnh. Đến năm 2017, khi tham gia show Kỳ binh thần khuyển, Trương Hinh Dư gặp quân nhân Hà Tiệp. Đến năm 2018, cặp đôi kết hôn và chào đón con gái đầu lòng.

Nhờ kết hôn với quân nhân nên những scandal của Trương Hinh Dư đều được xóa bỏ, danh tiếng của nữ diễn viên cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Từ ngôi sao bị ghét bậc nhất, thậm chí phải rời khỏi showbiz, hiện tại nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của Trương Hinh Dư.