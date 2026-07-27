Vóc dáng nữ ca sĩ đẹp 'không góc chết'

Giá trị thương mại của Karina thể hiện rõ qua các số liệu truyền thông. Tại Milan Fashion Week Xuân - Hè 2025, năm bài đăng liên quan nữ ca sĩ mang về khoảng 8,4 triệu USD giá trị truyền thông cho Prada, riêng video đăng chung với thương hiệu đạt 976.000 lượt thích. Tháng 7, Karina đứng thứ ba bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nữ với 5.618.919 điểm, tăng 18,63% so với tháng trước. Cô hiện hợp tác với nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và đồ uống, theo Vogue.