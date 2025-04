Vô sinh nam tăng nhanh vì lý do quen thuộc, ít ai chú ý

Hội thảo khoa học "Vô sinh - Hiếm muộn và bệnh lý nam khoa trong lực lượng công an nhân dân", do Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), tổ chức ngày 24-4, có sự tham gia của nhiều chuyên gia nam học, hỗ trợ sinh sản và di truyền.

Theo PGS Hoàng Thanh Tuyền, tính chất công việc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe chiến sĩ công an

Theo PGS-TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8, vô sinh có xu hướng tăng nhanh thời gian gần đây. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 17,5% người trong độ tuổi sinh sản bị vô sinh. Như vậy, cứ 6 người thì có 1 người bị vô sinh. Vô sinh nam chiếm 44%, vô sinh nữ 41% và nguyên nhân từ cả hai là 15%.

Tại Việt Nam, tỉ lệ vô sinh - hiếm muộn ngày càng gia tăng do ô nhiễm môi trường, áp lực công việc, kết hôn muộn và lối sống không lành mạnh. Đặc biệt, trong lực lượng công an, đặc thù công việc vất vả, tiếp xúc hóa chất độc hại, chất phóng xạ, thời tiết khắc nghiệt… khiến sức khỏe chung và sức khỏe sinh sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cùng đó, tỉ lệ nam giới mắc rối loạn chức năng tình dục và vô sinh đang có xu hướng trẻ hóa do tính chất công việc căng thẳng, môi trường độc hại.

PGS Tuyền cho rằng vấn đề hiếm muộn trong lực lượng công an chưa được quan tâm đúng mức. Điều trị vô sinh - hiếm muộn hiện chưa được BHYT trả do chưa được coi là mã bệnh, dù đây là vấn đề sức khỏe cần điều trị lâu dài và tốn kém.

Bệnh viện đang triển khai thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh sản và y học giới tính, nhằm hỗ trợ chiến sĩ tiếp cận điều trị vô sinh - hiếm muộn với chi phí thấp, chính sách ưu đãi, tạo động lực phấn đấu và duy trì chất lượng giống nòi.

Tư vấn bệnh lý nam khoa cho người bệnh tại Bệnh viện 19-8. Ảnh: Trần Hằng

Cảnh báo tình trạng vô sinh nam ngày càng tăng, PGS-TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, cho biết với lực lượng công an, nguy cơ vô sinh có xu hướng gia tăng do đặc thù nghề nghiệp.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ thường xuyên làm nhiệm vụ căng thẳng, học tập trong điều kiện khắc nghiệt, thức đêm, tiếp xúc môi trường độc hại như sóng cao tần, hóa chất… ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe sinh sản.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc khám sức khỏe định kỳ hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào bệnh lý toàn thân, chưa chú trọng việc đến khám sức khỏe sinh sản, tầm soát yếu tố nguy cơ do tác động của công việc. Đây là khoảng trống cần phải điều chỉnh, bổ sung để bảo vệ chất lượng giống nòi trong lực lượng nòng cốt của ngành công an.