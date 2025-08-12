Vợ sắp cưới của Ronaldo - Georgina Rodriguez visual cực đỉnh, body đồng hồ cát diện bikini mới "bỏng mắt"

Nhắc đến Cristiano Ronaldo, người ta không chỉ nghĩ tới "máy săn bàn" huyền thoại của làng bóng đá thế giới mà còn nhớ ngay đến nửa kia quyền lực – Georgina Rodriguez. Từ một cô gái bình thường làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid, Georgina giờ đây đã trở thành biểu tượng nhan sắc và thời trang toàn cầu, được săn đón chẳng kém bất kỳ ngôi sao Hollywood nào.

Mới đây, Georgina còn hạnh phúc chia sẻ đã được siêu sao Bồ Đào Nha cầu hôn. Cô nàng viết trạng thái "vâng, em đồng ý" lên trang cá nhân và nhanh chóng nhận hàng triệu lượt tương tác.

Ronaldo đã cầu hôn bạn gái

Georgina sở hữu gương mặt sắc nét với đôi mắt nâu sâu hút, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn gợi cảm. Làn da nâu óng khỏe khoắn kết hợp với mái tóc dài suôn mượt giúp cô luôn nổi bật ở mọi khung hình. Nụ cười tươi tắn của Georgina cũng được fan nhận xét là "vũ khí sát thương" khiến người đối diện không thể rời mắt.

Ngoài ra, Georgina là "chính chủ" của body đồng hồ cát mơ ước với vòng eo thon, hông nở và đôi chân dài săn chắc. Để duy trì hình thể này, cô duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt cùng các bài tập pilates, cardio và gym. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống giàu protein, nhiều rau xanh và hạn chế tinh bột cũng là bí quyết giúp cô giữ body luôn "cực cháy" dù đã trải qua nhiều lần sinh nở.

Vóc dáng cực gợi cảm của bạn gái Ronaldo

Vóc dáng sexy của Georgina

Gặp Ronaldo lần đầu năm 2016, chỉ một cái "chạm mắt" cũng đủ khiến câu chuyện tình của họ bắt đầu. Đến năm 2017, cặp đôi công khai hẹn hò và từ đó, mọi nhất cử nhất động của Georgina đều lọt vào "tầm ngắm" truyền thông. Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez hiện có hai con chung là bé gái Alana Martina chào đời tháng 11/2017 và Bella Esmeralda sinh tháng 4/2022.

Georgina không đơn thuần là "bạn gái CR7". Cô đã tự mình khẳng định vị thế trong làng thời trang khi liên tục góp mặt trong các chiến dịch của Gucci, Prada, Chanel. Phong cách của Georgina cực linh hoạt: thảm đỏ thì kiêu kỳ, lộng lẫy như nữ hoàng; ngoài đời thì sexy hết nấc với bikini hoặc những outfit street style khoe dáng cực gắt. Mỗi lần cô "lên đồ" là mạng xã hội lại dậy sóng, fan rần rần thả tim không ngớt.

Bạn gái Ronaldo thường xuyên xuất hiện ở thảm đỏ thời trang

Không chỉ làm mẫu, Georgina còn là một influencer khủng với hơn 60 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Tại đây, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc sang chảnh ở sự kiện, cuộc sống gia đình bên Ronaldo và các con, hay những chuyến du lịch sang xịn mịn khắp thế giới.

Năm 2022, Netflix tung loạt phim tài liệu "I Am Georgina", chia sẻ rõ cuộc sống phía sau ánh hào quang là một người phụ nữ vừa là mẹ, vừa là người yêu, vừa tự xây dựng sự nghiệp. Bộ phim giúp Georgina ghi điểm mạnh mẽ nhờ sự gần gũi, thông minh và kiên định khác hẳn hình ảnh "bóng hồng bên siêu sao" mà nhiều người lầm tưởng.

Cô nàng tự xây dựng sự nghiệp riêng cho mình

Ở các trận đấu quan trọng, Georgina luôn có mặt trên khán đài, diện outfit chất lừ, cổ vũ Ronaldo hết mình. Cặp đôi cũng không ngần ngại dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào trước công chúng, khiến fan "mất máu" vì quá tình tứ.