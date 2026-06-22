Vợ minh tinh của thủ môn Hàn tại World Cup bị cả MXH tấn công sau khi sinh con mà không có chồng bên cạnh

Vợ minh tinh của thủ môn Hàn Quốc vừa sinh con đầu lòng đã gặp ngay khủng hoảng lớn chưa từng thấy.

Đội tuyển Hàn Quốc vừa có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ World Cup 2026 và đã nhận trận thua cay đắng trước đội chủ nhà Mexico với tỷ số 0-1. Bàn thua đến từ lỗi cá nhân của thủ môn Kim Seung Gyu. Khi ấy, bóng đã nằm gọn trong tầm khống chế của chàng thủ môn 9X, nhưng anh lại để rớt bóng rơi đúng vào chân Luis Romo và cầu thủ này đã chớp lấy cơ hội tung luôn cú sút ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Cũng từ đây, Kim Seung Gyu bị xem là kẻ tội đồ tại World Cup, bị khán giả Hàn công kích dữ dội trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ Kim Seung Gyu mà cả bà xã anh - nữ diễn viên kiêm người mẫu Kim Jin Kyung cũng bị vạ lây. Trong những ngày qua, nhiều cư dân mạng đã tràn vào các trang mạng xã hội của nữ minh tinh họ Kim rồi để lại những bình luận cay nghiệt, ác ý. Ngay cả video ghi lại khoảnh khắc Kim Jin Kyung vượt cạn thành công, hạ sinh con gái đầu lòng cũng bất ngờ trở thành “bãi chiến trường” - nơi 1 bộ phận khán giả chỉ trích, công kích chàng thủ môn Kim Seung Gyu dữ dội.

Trong diễn biến mới nhất, Kim Jin Kyung vừa buộc phải kiểm soát tính năng bình luận trên kênh YouTube và mạng xã hội của mình. Hiện tại, khi netizen vào kênh của Kim Jin Kyung sẽ nhận được thông báo: “Chỉ người đăng ký mới có thể viết bình luận” hoặc “Tính năng bình luận cho bài đăng này đã bị hạn chế”.

Kim Jin Kyung bị cả mạng xã hội tấn công sau sai lầm của ông xã thủ môn trong trận đấu quan trọng tại World Cup mới đây. Ảnh: Naver

Được biết, Kim Jin Kyung vừa sinh con gái cách đây không lâu. Khi ấy, thủ thành Kim Seung Gyu đang bận rộn chuẩn bị cùng tuyển Hàn ở World Cup nên không thể ở bên bà xã trong thời khắc cô lâm bồn.

Từ khi con gái chào đời tới nay, cầu thủ thuộc biên chế FC Tokyo chỉ được ngắm em bé qua điện thoại. Nam cầu thủ nhận xét con gái thừa hưởng những đường nét từ cả bố lẫn mẹ. Vài giờ trước trận mở màn bảng A gặp CH Czech, Kim Seung Gyu mới lần đầu được nhìn thấy con gái mở mắt qua 1 cuộc gọi video với bà xã ở Hàn Quốc. Trước đó, do chênh lệch múi giờ, anh chỉ có thể ngắm con lúc bé đang ngủ. Thủ môn họ Kim cho biết thêm, việc được ngắm nhìn con gái đã tiếp thêm cho anh nhiều sức mạnh trong thi đấu.

Trong 1 buổi họp báo, Kim Seung Gyu đã gửi lời xin lỗi tới vợ vì không thể ở bên cô trong ngày sinh nở. Anh cho biết mình sẽ cố gắng hết sức để bù đắp sự vắng mặt ấy bằng những màn trình diễn tốt cùng tuyển Hàn Quốc tại World Cup năm nay.

Kim Jin Kyung vừa sinh con 1 mình mà không có ông xã ở cạnh bên. Ảnh: Nate

Kim Jin Kyung sinh năm 1997, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 15 tuổi với tư cách 1 người mẫu. Sau đó, cô lấn sân diễn xuất và tạo được dấu ấn đậm nét qua nhiều bộ phim truyền hình như Perfume, Andante,...

Trong khi đó, thủ môn Kim Seung Gyu trưởng thành từ lò đào tạo Ulsan Hyundai, từng khoác áo các câu lạc bộ bao gồm Seongnam IC (Hàn Quốc), Vissel Kobe, Kashiwa Reysol (Nhật Bản) và Al-Shabab (Arab Saudi) trước khi chuyển tới FC Tokyo chơi bóng hồi đầu năm 2025. Năm nay là lần thứ 4 anh tham dự World Cup cùng tuyển Hàn Quốc. Được biết, nam cầu thủ đã có gần 90 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia từ tháng 8/2013 tới nay.

Kim Seung Gyu và Kim Jin Kyung tổ chức hôn lễ cổ tích và chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 6/2024. Cách đây không lâu, nữ minh tinh họ Kim đã hạ sinh con gái đầu lòng.