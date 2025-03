Vỡ gan - thận sau khi chụp ảnh ở bãi đá sông Hồng

Ảnh minh họa

Mới đây, Khoa Phẫu thuật Sọ mặt - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp vỡ gan, vỡ thận sau khi trượt ngã ở bãi đá sông Hồng.

Trên website chính thức, bệnh viện cho biết bệnh nhân N.T.A (sinh năm 1994, tại Hà Nội) đến viện trong tình trạng chấn thương hàm mặt nặng. Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, bệnh nhân bị tai nạn sinh hoạt khi đi chụp ảnh tại bãi đá sông Hồng. Do mặt đường trơn ướt, bệnh nhân đã trượt ngã và đập mạnh vùng bụng và mặt vào một tảng đá.

Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu và được chẩn đoán đa chấn thương: vỡ gan độ 3, vỡ thận phải độ 3, chấn thương ngực kín, chấn thương hàm mặt: Gãy xương hàm dưới.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân được điều trị tích cực, bảo tồn chấn thương gan thận và chấn thương ngực kín. Sau đó, A được bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Sọ mặt tiến hành nắn chỉnh kết hợp xương hàm dưới bằng nẹp vít để cải thiện chức năng ăn nhai và thẩm mỹ.

TS.BS Lê Diệp Linh, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Sọ mặt, cho biết: “Chấn thương hàm mặt do tai nạn sinh hoạt là tổn thương thường gặp, đặc biệt là trong mùa mưa. Các tai nạn này để lại nhiều di chứng như ảnh hưởng tới chức năng ăn nhai và thẩm mỹ do sẹo xấu và biến dạng khuôn mặt nếu không được xử lý kịp thời. Do đó với những chấn thương hàm mặt nói chung, bệnh nhân cần được sơ cứu và xử lý đúng cách tại các cơ sở y tế có chuyên khoa Hàm mặt sau tai nạn, để tránh những di chứng đáng tiếc như trên xảy ra”.

Cách sơ cứu cho bệnh nhân chấn thương hàm mặt

Với những người gặp chấn thương hàm mặt và chảy máu, việc cầm máu tạm thời là vô cùng cần thiết. Sau đó, người bệnh cần được đưa ngay tới cơ sở y tế uy tín để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau khi gặp chấn thương, nhiều bệnh nhân sẽ cảm thấy choáng váng, trong tình huống này bạn nên để họ nằm nghỉ ngơi, hạn chế vận động. Tốt nhất, người bệnh nên được đặt nằm thấp đầu tại không gian rộng, thoáng đãng.

Nếu phát hiện bệnh nhân ngạt thở khi gặp chấn thương hàm mặt, chúng ta hãy cố gắng khai thông đường thỏ cho họ. Đây là cách để tăng chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân, hạn chế những biến chứng xấu xuất hiện, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khuyến cáo.