Vợ Đặng Văn Lâm: Quen nhau 7 năm, để thả có con rồi mới cưới vì một lí do

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa đã lên sóng, với khách mời là Yến Xuân, vợ thủ môn Đặng Văn Lâm.

Yến Xuân

Tại đây, Yến Xuân tiết lộ bí quyết lấy lại vóc dáng nhanh chóng, săn chắc sau khi sinh con: "Tôi là huấn luyện viên thể hình và có hơn 12 năm tập gym nên biết cách tập luyện lấy lại vóc dáng. Tôi cũng không kiêng khem gì nhiều, vẫn ăn uống bình thường, chỉ kiêng đường thôi. Kiêng đường giúp không tăng cân, tăng mỡ, giảm quá trình lão hóa.

May mắn là quá trình phục hồi vóc dáng của tôi khá nhanh. Chỉ trong một tháng sau sinh là tôi xuống được 9kg. Tôi tăng 14kg trong quá trình mang thai. Tôi mới sinh một bé và chắc chắn sẽ sinh bé thứ hai.

Mỗi ngày tôi chỉ tập 40 phút thôi, không quá nhiều. Thực ra việc lấy lại dáng sau sinh phụ thuộc vào quá trình tập luyện trước khi mang thai. Sau sinh mới tập thì không giảm cân nhanh được. Đây là cả một quá trình. Tôi rất sợ xấu, bị ám ảnh về ngoại hình, cân nặng".

Về thời gian mang thai, Yến Xuân chia sẻ: "Tôi mang thai sau khi chúng tôi quen nhau 7 năm và có kế hoạch sinh em bé. Sau khi nói chuyện với nhau, xác định mọi thứ, chúng tôi để thả cho có em bé thì mới cưới.

Thực ra chúng tôi dự định cưới đầu năm nhưng không sắp được lịch vì anh Đặng Văn Lâm phải di chuyển liên tục, lịch làm việc dày, không có ngày nghỉ và cũng không biết chắc ngày nào sẽ được nghỉ. Chồng tôi phải di chuyển liên tục giữa các nước.

Đặng Văn Lâm và Yến Xuân

Ở cấp quốc gia, đội tuyển thì một năm vài lần nhưng cấp câu lạc bộ thì hầu như tuần nào cũng có trận đấu nên thời gian nghỉ ít lắm".

Khi được hỏi về cảm giác khi yêu cầu thủ, Yến Xuân nói: "Yêu cầu thủ thì cũng như bao người đàn ông khác thôi. Dù chồng tôi là người nổi tiếng, chúng tôi ra đường vẫn nắm tay, tung tăng dạo phố.

Trong mắt tôi, Đặng Văn Lâm là người yêu, người anh trai, người thầy và một ngôi sao. Anh ấy có nhiều vai trò lắm.

Tôi vẫn nói với chồng rằng, người ta phải mất nhiều năm để đi du học còn tôi ở với anh đã được học một văn hóa mới rồi. Chồng tôi là người Việt lai Nga nên trong cuộc sống, văn hóa của anh có nhiều cái khác biệt. Tôi cũng học được nhiều từ tính cách của chồng. Tôi thay đổi khá nhiều theo chiều hướng tốt hơn'.