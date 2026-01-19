Vợ đảm Hà Nội bật mí combo dọn nhà “thần thánh”: Nhà sạch bóng, việc nhà giảm hẳn mà không hề mệt

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Trần Phương luôn khiến mọi người cảm nhận rõ sự gọn gàng, sáng sủa và ấm áp. Không cầu kỳ, không phô trương, căn nhà lúc nào cũng sạch bong, sáng bóng và ngập tràn hoa tươi - đúng như tinh thần sống mà Phương theo đuổi suốt những năm gần đây.

Vợ đảm ở Hà Nội: Mê dọn dẹp, trang trí nhà cửa

Phương chia sẻ: "Ở trong tổ ấm nhỏ xinh này, mình thấy đủ bình yên để dần bỏ qua những thứ náo nhiệt trước kia. Thay vì dành hàng giờ cho những buổi livestream mua sắm váy áo, son phấn, mình chọn săn tìm những món đồ xinh xinh nhưng hữu ích cho gia đình: một chiếc chảo inox bền sáng, vài khay hộp bảo quản thực phẩm được tươi lâu và an toàn, chiếc bình mới để cắm những bình hoa mình thích...

Mình mê dọn dẹp, mê sắp xếp, cuối tuần thường bắt gặp mình ở nhà, loanh quanh dọn dẹp, cắm hoa, ngồi tỉ mẩn chọn một món decor nhỏ cho góc phòng. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại cho mình cảm giác đủ đầy".

Phương dành phần lớn thời gian rảnh để chăm chút cho không gian sống, nơi cô cảm nhận rõ nhất sự đủ đầy và hạnh phúc đến từ những điều giản dị mỗi ngày. Cũng chính vì yêu nhà và mê sắp xếp, Phương tự hình thành cho mình những "chiêu riêng" để dọn dẹp nhà cửa vừa nhanh, vừa nhàn, mà hiệu quả lâu dài.

Bí quyết lau nhà sạch bong, nhanh mà không bị bết dính

Căn chung cư của vợ chồng Phương dùng sàn gỗ, Phương chia sẻ sai lầm phổ biến nhất khi lau nhà là đổ quá nhiều nước lau sàn. Lượng hóa chất dư thừa không những không làm sạch hơn mà còn khiến sàn bị nhờn, bám bụi nhanh. "Nhà mình lau nhà theo công thức này, chị em mê dọn dẹp nhất định nên thử" - Phương chia sẻ.

1. Đừng bao giờ bỏ qua bước hút bụi

Đây là bước quan trọng nhất. Muốn lau nhà không bị vệt, sàn phải hết bụi trước. Nếu không, gặp nước là bụi bẩn loang lổ khắp sàn.

2. Nước ấm + chanh: Conbo làm sạch thần thánh

Phương thường pha một chậu nước ấm nóng, vắt 1 quả chanh (nhớ lọc bỏ hạt để tránh xước sàn), thêm một chút nước lau sàn gỗ chuyên dụng. Với sàn đá hoa, dùng dung dịch lau sàn riêng phù hợp chất liệu.

3. Lau 2 lượt: Bí kíp của sự sạch bong

- Lượt đầu: Nước ấm + chanh + dung dịch lau sàn

- Lượt cuối: Chỉ dùng nước ấm pha chanh để tráng lại

Axit tự nhiên trong chanh giúp triệt tiêu cảm giác nhờn của hóa chất, sàn khô nhanh, bóng tự nhiên và rất thoáng.

* Tips nhỏ: Ai thích cảm giác thư giãn như spa có thể nhỏ vài giọt tinh dầu sả ở lượt lau cuối, vừa thơm, vừa đuổi muỗi, tinh thần thoải mái.

"Lau xong nhìn sàn sáng bóng như gương, đi chân trần mà sướng. Bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Nhà sạch thì tâm trí mới thông suốt được" - Phương chia sẻ.

Ngoài ra Phương cũng chia sẻ thêm tips hay để nhà cửa luôn thông thoáng: "Tranh thủ mở cửa ban công đón nắng cho nhà thoáng. Đừng phụ thuộc hay sử dụng quá đà xịt thơm phòng hay tinh dầu nhiều hương liệu. Mọi người cứ dọn sạch bếp, lau sạch dầu mỡ, vệ sinh lưới hút mùi thường xuyên và mở thoáng cửa, thỉnh thoảng xông nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên như vỏ cam chanh bưởi, quế,… là nhà không bị mùi đồ ăn".

Với Phương, nhà sạch không chỉ làm đẹp không gian, mà còn khiến tâm trạng thoải mái, đầu óc nhẹ hơn.

10 giờ đêm tại nhà Phương: Bếp sạch mới yên tâm đi ngủ

"Không còn một chút dầu mỡ hay đồ ăn thừa nào mình mới yên tâm đi ngủ" - Phương không nhận mình có bí quyết cao siêu, chỉ là dọn ngay - dọn luôn – dọn nhanh:

Với mặt bếp, mặt đá, tường bếp:

- Nấu ăn xong lau bếp, lau tường luôn, chỉ mất 5-7 phút

- Dùng chai xịt bếp, lau bằng khăn không bụi vải siêu thấm hút

- Vệ sinh hút mùi 1 lần/tuần với combo baking soda + giấm + nước nóng 70 độ hoặc oxi viên với nước nóng 70 độ. Chú ý chỉ dùng nước 70 độ thôi, không bung hết lớp keo ở đường ống.

Vệ sinh vòi inox, chậu rửa, kính phòng tắm:

An toàn lành tính nhất vẫn là combo: baking soda + giấm + kem đánh răng. Kính phòng tắm cũng thế. Gạch sạch nước, lau khô sau khi dùng là công thức này làm sạch là không bao giờ bị cặn. Với dây nòi nước, lấy bàn chải đã vứt bỏ để cọ sạch.

* Cách làm:

- Baking soda rắc đều khu vực cần vệ sinh, miệng chậu

- Đổ giấm (ăn) trực tiếp vào chỗ vừa rắc baking

- Đợi hỗn hợp phản ứng (khoảng 2-3 phút)

- Xả thêm nước nóng 70 độ

- Cho thêm nước rửa bát và cọ rửa như bình thường, sau đó xả nước ấm.

Làm như thế này định kỳ hàng tuần ống thoát nước hạn chế rất nhiều việc bị bám dầu mỡ (có thể dẫn đến tắc đường ống nếu dầu mỡ bám lâu ngày) và khử mùi đường ống rất tốt.

Căn bếp luôn gọn gàng, thơm tho mà không tốn thời gian dọn dẹp

- Mua thật nhiều hộp, khay, giỏ, kệ để tiết kiệm không gian, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

- Duy trì thói quen dùng đâu để đó, tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

- Giấu đồ vào trong các hệ tủ kịch trần. Những đồ ít sử dụng sẽ để lên tủ trên cùng. Đồ hay sử dụng thì để hệ tủ thấp hơn, không trưng bày lên mặt bếp, nhìn tổng thể bị rối.

- Nấu ăn xong luôn lau sạch bếp, mặt đá, gạch thẻ. Nhà Phương trước giờ chỉ dùng chai xịt baking chanh và chai chanh xả xịt 1 lượt bề mặt, lau lại 2-3 lần bằng khăn không bụi vải, lưu ý giặt thật sạch và vắt khô để ko bị vệt loang. Nếu bếp không được vệ sinh ngay sau bữa ăn, sẽ đóng két rất khó và ngại để làm sạch.

- Gia vị hay dùng nấu ăn để bên ngoài, lau sạch nắp hộp sau mỗi lần sử dụng.

- Đầu tư máy hút mùi hút tốt, vệ sinh lưới hút mùi thường xuyên.

- Vệ sinh bồn, chậu rửa ngay sau bữa tối. Phương cọ rửa đơn thuần bẳng miếng mút 3M với nước rửa bát và lau khô tránh bám cặn canxi. Cuối tuần cô sử dụng hỗn hợp: Baking soda + dấm + nước rửa bát để làm hạn chế đóng dầu mỡ đường ống thoát nước.

Có những buổi tối, sau một ngày dài làm việc, hai vợ chồng Phương chọn không đi đâu. Cả hai ở nhà, cùng nhau dọn nốt đồ ăn còn sót lại, lau sạch bếp, thay nước cho bình hoa, rồi xuống sân chung cư đi dạo vài vòng. Trở về, bật đèn led vàng ấm, nhìn căn nhà gọn gàng, sạch sẽ.

"Khoảnh khắc ấy không ồn ào, không rực rỡ, nhưng khoan khoái khó tả. Giống như khi mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó, thì tâm trí mình cũng dần được đặt xuống - gọn gàng và bình yên" - Phương tâm sự.