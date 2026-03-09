Vợ cũ lẫn vợ hiện tại đều mắc ung thư cổ tử cung, bác sĩ: Người chồng là thủ phạm!

"Tại sao tôi lại mắc ung thư cổ tử cung? Vợ trước của anh ấy cũng mất vì bệnh này". Đó là lời ấm ức xen lẫn nước mắt của cô Han khi nhận kết quả chẩn đoán.

Được biết, cô ngoài 30 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Qilu của Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) vì tình trạng chảy máu bất thường, đau bụng dưới, nhất là khi quan hệ vợ chồng. Cô chỉ cho rằng mình bị rối loạn kinh nguyệt và sắp bước vào tiền mãn kinh, chưa bao giờ tưởng tượng mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu.

Người phụ nữ phát hiện ung thư cổ tử cung khi đi khám rối loạn kinh nguyệt (Ảnh minh hoạ)

Sau khi nghe cô kể về người vợ trước của chồng mình, bác sĩ Zhang Xiangning bắt đầu đặt ra nghi vấn. Ông hỏi kỹ hơn mới biết, hoá ra vấn đề ở người chồng.

Anh ta thường xuyên quan hệ với vợ khi đang hành kinh, với vợ trước cũng vậy. Lúc đầu, cô Han cảm thấy mất vệ sinh và khó chịu, nhưng từ chối nhiều thì chồng không vui. Cô cũng sợ nếu không làm theo thì chồng sẽ chán mình.

Bởi chồng cô đã ngoài 40 tuổi nhưng rất trẻ trung và đẹp trai, có điều kiện kinh tế lại khéo ăn nói, từng có nhiều bạn tình và cũng từng bị cô phát hiện ngoại tình. Lúc đầu thì cô Han cố chịu để "chiều chồng", sau dần cũng cảm thấy quen với việc này mà không hay nó hại ra sao. Anh ta từng đi điều trị bệnh xã hội nhưng khi vợ hỏi chỉ nói ngắn gọn là "khỏi rồi".

Bác sĩ Zhang thẳng thắn: Thủ phạm không ở đâu xa, chính thói quen tình dục không lành mạnh và lịch sử tình trường phức tạp của người chồng đã gián tiếp hại cả 2 người vợ. Trong y khoa, đây là điển hình của "người chồng nguy cơ cao". Nam giới thường mang virus HPV mà không có triệu chứng, vô tình biến mình thành "con thoi" vận chuyển mầm bệnh. Nếu vợ cũ của một người đàn ông mắc ung thư cổ tử cung, thì vợ hiện tại có nguy cơ nhiễm HPV cao gấp 4 lần bình thường.

3 thói quen xấu của nam giới làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung ở nữ giới

Qua câu chuyện của cô Han, bác sĩ Zhang phân tích kỹ hơn 3 đặc điểm của "người chồng/bạn trai có nguy cơ cao". Nói cách khác là 3 thói xấu của nam giới dễ làm phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung:

1. Đời sống tình dục phức tạp và có nhiều bạn tình

Khi một người đàn ông có nhiều bạn tình, khả năng anh ta tích tụ các chủng virus HPV nguy cơ cao là rất lớn. Trong quá trình quan hệ, những vết trầy xước siêu nhỏ là con đường để virus xâm nhập. Việc "thu thập" virus từ nhiều nguồn rồi truyền sang vợ khiến hệ miễn dịch của người phụ nữ bị quá tải. Khi virus không được đào thải, chúng sẽ khu trú dai dẳng tại cổ tử cung, âm thầm làm biến đổi cấu trúc tế bào và hình thành khối u ác tính.

2. Quan hệ khi đang hành kinh và không dùng biện pháp an toàn

Không nên quan hệ khi phụ nữ đang có kinh nguyệt (Ảnh minh hoạ)

Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm và thiếu trách nhiệm. Trong kỳ kinh nguyệt, cổ tử cung mở rộng và niêm mạc rất mỏng manh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho virus HPV tấn công sâu vào bên trong. Việc từ chối dùng bao cao su khiến người vợ mất đi lá chắn bảo vệ hơn 85% trước các bệnh lây truyền. Những người đàn ông ích kỷ, chỉ lo thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà bất chấp sức khỏe của bạn tình chính là tác nhân đẩy nhanh quá trình ung thư hóa.

3. Lười vệ sinh vùng kín và bao quy đầu

Nam giới bị dài hoặc hẹp bao quy đầu thường tích tụ bựa sinh dục. Đây là môi trường lý tưởng cho virus HPV trú ngụ. Nếu không vệ sinh sạch sẽ, mỗi lần gần gũi, người nam sẽ dễ đưa thẳng "ổ virus" vào cơ thể nữ giới. Thói quen vệ sinh cẩu thả này không chỉ gây viêm nhiễm dai dẳng mà còn là mầm mống gây ung thư cho cả hai giới, đặc biệt là ung thư dương vật ở nam và cổ tử cung ở nữ.

Làm gì để phòng ngừa ung thư cổ tử cung?

Để phòng bệnh hiệu quả, cả nam giới và nữ giới đều cần chủ động. Tiên quyết là tiêm vắc xin HPV cho cả hai giới. Nam giới tiêm phòng không chỉ tự bảo vệ mình mà còn giúp triệt tiêu nguồn lây, tạo "lá chắn" bảo vệ trực tiếp cho bạn tình. Song song đó, nữ giới cần duy trì thói quen tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm HPV và TCT để phát hiện sớm mọi bất thường ngay từ giai đoạn tiền ung thư.

Nam hay nữ đều nên tiêm vắc xin HPV ngay khi đủ điều kiện (Ảnh minh hoạ)

Thói quen vệ sinh và sinh hoạt đóng vai trò sống còn. Cần vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước và sau khi gần gũi, tuyệt đối không quan hệ trong kỳ kinh nguyệt để tránh gây tổn thương cổ tử cung. Một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây chứa vitamin C, E sẽ giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh để cơ thể tự đào thải virus. Đồng thời, việc duy trì lối sống lành mạnh, không thuốc lá là cách tốt nhất để tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

Nguồn và ảnh: Baidu, Sina, China News