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Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi Tuấn Hưng 1 điều, viết thẳng "love you"

Li La
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"Luôn giữ nụ cười và niềm đam mê của mình con nhé! Love you", vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi tới Tuấn Hưng.

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi Tuấn Hưng 1 điều, viết thẳng "love you" - Ảnh 1.

Tuấn Hưng và bầu show Liên Phạm - vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 48 của Tuấn Hưng, bầu show Liên Phạm - vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải lời chúc mừng dành cho nam ca sĩ.

Nữ bầu show viết: "Happy Birthday Tuấn Hưng nhé! Mom chúc con luôn thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc cho sự nghiệp của con ngày càng thăng hoa, thành công và rực rỡ hơn nữa. Luôn giữ nụ cười và niềm đam mê của mình con nhé! Love you".

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi Tuấn Hưng 1 điều, viết thẳng "love you" - Ảnh 2.

Ảnh bầu show Liên Phạm chụp cùng Tuấn Hưng, các nghệ sĩ và bạn bè.

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi Tuấn Hưng 1 điều, viết thẳng "love you" - Ảnh 3.

Con trai lớn Tuấn Hưng - Su Hào chụp ảnh thân thiết với nữ bầu show.

Kèm lời chúc, Liên Phạm chia sẻ nhiều hình ảnh chụp cùng Tuấn Hưng và gia đình nam ca sĩ. Những khoảnh khắc cho thấy mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa nữ bầu show với Tuấn Hưng, vợ và các con anh. Dưới bài đăng, Tuấn Hưng gửi lời cảm ơn: "Con cảm ơn má nhiều".

Trước đó, Liên Phạm từng chia sẻ cô quen biết Tuấn Hưng hơn 20 năm. Khi nhắc về nam ca sĩ, nữ bầu show viết: "Thế giới showbiz đôi khi có nhiều đổi thay nhưng điều quý giá nhất vẫn là còn nhớ đến nhau, thương nhau và dành cho nhau sự chân tình là đủ rồi".

Mối quan hệ giữa Liên Phạm và Tuấn Hưng được duy trì qua nhiều năm. Cách xưng hô "má - con" càng cho thấy sự gần gũi giữa nữ bầu show và nam ca sĩ.

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Tags

vợ cũ đàm vĩnh hưng

Tuấn Hưng

sao Việt

hậu trường

liên phạm

su hào

sinh nhật

Love you

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