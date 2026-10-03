Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi: "Vô cùng ray rứt"

"Vô cùng khó chịu trong lòng và xin lỗi nhiều người anh em của Hưng", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Hôm qua (2/10) là sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng. Tối hôm đó, nam ca sĩ đăng một dòng trạng thái gửi lời xin lỗi đến những người bạn, anh em vì cho biết bản thân đã sơ suất, "nhớ trước quên sau" nên bỏ sót một số người khi gửi thiệp.

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Vô cùng ray rứt vì bị nhớ trước quên sau nên bị sót nhiều bạn bè anh em, vì cứ nghĩ đã gửi thiệp rồi không à! Vô cùng khó chịu trong lòng và xin lỗi nhiều người anh em của Hưng nhiều".

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật, đồng thời động viên nam ca sĩ không nên quá bận tâm vì những sơ suất này. Ca sĩ Cẩm Vân để lại bình luận: "Em ơi chị cũng bị vậy hoài đó".

Một khán giả cho rằng Đàm Vĩnh Hưng có lịch trình bận rộn nên những người thân thiết sẽ hiểu và thông cảm: "Ngoài lo cho buổi tiệc anh còn cả nghìn việc để làm, ai đã là bạn hay đồng nghiệp của anh đều biết anh vô cùng bận rộn nên chắc chắn mọi người sẽ không trách anh đâu ạ".

Một người khác bình luận: "Bệnh của tuổi già mờ ai hiểu sẽ không giận, không trách đâu anh". Một khán giả khác gọi Đàm Vĩnh Hưng là "ba Hưng", nhắn nhủ: "Sẽ không sao đâu ba Hưng. Mọi người sẽ đều hiểu và cảm thông cho ba cả mà…".

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 tại TP.HCM. Trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, anh từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có nghề cắt tóc.

Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc thuộc các dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc trẻ và pop ballad.