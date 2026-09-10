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Đàm Vĩnh Hưng: "Trên mạng họ gọi tôi là thằng luôn"

Tùng Ninh
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"Tôi thấy giới trẻ có nhiều sự mâu thuẫn khi phản ứng trên không gian mạng, có lúc dễ thương nhưng có lúc cũng rất khó chịu", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Vừa qua, tại kênh MEOW ENTERTAINMENT, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về đàn em MCK sau màn kết hợp gây bão mạng hồi tháng 7.

Đàm Vĩnh Hưng: "Trên mạng họ gọi tôi là thằng luôn" - Ảnh 1.

Anh nói: "Tôi rất bất ngờ về MCK, lúc nói chuyện thì giọng trầm khàn đặc nhưng lúc hát trời ơi, bay bổng như cơn gió.

Về MCK, độ đàn ông của bạn ấy nhiều quá, độ quái cũng nhiều, chất và bất cần, đúng kiểu bad boy. Vì thế các bạn gái hay thích kiểu như thế. Đối với tôi, đây là một chàng trai quá tài năng, không có gì để chê.

Lúc đầu ban tổ chức mời tôi là để kết hợp kiểu khác, hát bài Lâu đài tình ái với chung tất cả các nghệ sĩ ở chương trình. Tôi đồng ý vì thấy vui vui, cho các bạn trẻ tiếp cận với bài đó.

Xong hết rồi, tôi thấy trên mạng đang nhắc tới MCK nhiều quá nên mới tìm hiểu về MCK và thấy thích, đề xuất kết hợp với MCK. MCK cũng đồng ý luôn và đưa ra bài Ướt mi – Nếu như ta chẳng còn.

Đàm Vĩnh Hưng: "Trên mạng họ gọi tôi là thằng luôn" - Ảnh 2.

Thế là tôi lao vào tập, yêu cầu gửi beat cho tôi tập rồi thu âm đàng hoàng. Cuối cùng ra một kết quả trời ơi, bùng nổ. MCK cũng chính là người sắp xếp cho tôi xuất hiện một cách bất ngờ. Tôi chiều hết, mượn áo của dancer mặc cũng được. Tôi chơi hết, không ngại gì cả, theo ý của đạo diễn hết".

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quan điểm về giới trẻ ngày nay. Theo nam ca sĩ, anh vẫn thấy đâu đó sự lễ phép ở giới trẻ, chứ không đến mức như người ta nói.

Mỗi khi đi diễn hay tới sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng vẫn được giới trẻ xin chụp hình và chụp xong cũng cúi đầu cảm ơn. Anh thừa nhận, giới trẻ học rất nhanh, tiếp nhận rất nhanh mọi thứ trên thế giới. Đó là cái Đàm Vĩnh Hưng thích ở giới trẻ.

Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng cũng thấy sự mâu thuẫn ở giới trẻ trên không gian mạng. Anh nói: "Tôi thấy giới trẻ có nhiều sự mâu thuẫn khi phản ứng trên không gian mạng, có lúc dễ thương nhưng có lúc cũng rất khó chịu.

Ví dụ, những người 50, 60 tuổi như tôi vẫn bị giới trẻ gọi là con, là thằng hết, như nhau hết. Đó là thực tế. Nhưng đó là trên mạng thôi còn gặp ở ngoài thì tôi thấy các bạn vẫn rất lễ phép, ngoan ngoãn. Còn lên trên mạng thì họ gọi tôi là thằng luôn".

Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"
Tags

Đàm Vĩnh Hưng

MCK

giới trẻ

ca sĩ

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

đàm vĩnh hưng mck

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