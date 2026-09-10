Nam NSƯT từ Mỹ về: "Tôi xin cảm ơn các chú công an"

"Tôi xin cảm ơn các chú công an đã giúp tôi không bị quăng qua quăng lại, ném đi tùm lum" – Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã có buổi biểu diễn tại chùa Hoa Lâm tỉnh Đồng Tháp trong ngày hội ẩm thực chay.

Hàng trăm khán giả đổ tới chùa để xem Kim Tiểu Long với đủ mọi độ tuổi, từ các cụ già tới em nhỏ. Ai cũng tỏ ra háo hức khi thấy Kim Tiểu Long.

Từ trên sân khấu, Kim Tiểu Long vừa hát vừa chạy xuống giao lưu với khán giả. Mọi người thấy thế liền lao tới chỗ Kim Tiểu Long để xin chụp hình, tạo nên khung cảnh đông đúc, náo nhiệt và chen lấn. Bản thân Kim Tiểu Long cũng không hát được vì bị mọi người ập tới mình.

Ban tổ chức thấy vậy phải lên tiếng nhắc nhở: "Mọi người ơi, đợi lát nữa Kim Tiểu Long hát xong sẽ lại chụp hình với mọi người. Bây giờ mọi người chen lấn thế này thì mọi người bên dưới không xem Kim Tiểu Long được và Kim Tiểu Long cũng không trình diễn được trọn vẹn. Kim Tiểu Long hát xong sẽ ở lại một tiếng đồng hồ để chụp hình với mọi người".

Kim Tiểu Long cũng phải lên tiếng: "Tôi xin phép mọi người cho tôi trở lại sân khấu hát tiếp. Hát xong tôi sẽ ở lại chụp hình với mọi người".

Dù vậy, khi Kim Tiểu Long lên sân khấu vẫn có một số khán giả không chịu được phải chạy lên cả sân khấu để chụp hình với anh.

MC chương trình thốt lên: "Tôi không ngờ mọi người lại yêu quý Kim Tiểu Long đến thế. Nhưng tôi cũng phát hiện ra các chú công an, dân quân rất tinh tế khi cố gắng giữ trật tự cho chương trình".

Kim Tiểu Long cũng nói: "Tôi xin cảm ơn các chú công an đã giúp tôi không bị quăng qua quăng lại, ném đi tùm lum. Giờ tôi nóng quá, xin phép bà con cho tôi được phép cởi áo.

Tôi rất muốn xuống dưới giao lưu với bà con nhưng vừa hát vừa bị bà con lôi kéo thế này tôi quên hết tuồng nên tôi đành hát trên này. Hát xong tôi sẽ xuống sân khấu giao lưu, chụp hình với bà con".

Được biết, Kim Tiểu Long hiện định cư ở Mỹ nhưng thường xuyên về nước và các hoạt động chính của anh hiện nay cũng ở trong nước, bao gồm biểu diễn, làm giám khảo, buôn bán kinh doanh, làm từ thiện và mới đây là mở hẳn một công ty sự kiện đặt trụ sở ở Hà Nội.