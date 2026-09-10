"Làm việc với Tùng Dương chắc chắn khác biệt với Hà Anh Tuấn" – nhạc sĩ Huy Tuấn nói.

Mới đây, tại chương trình PIPA - Inside Talk, nhạc sĩ Huy Tuấn đã chia sẻ về ca sĩ Tùng Dương. Anh nói: "Làm việc với Tùng Dương chắc chắn khác biệt với Hà Anh Tuấn. Tôi nghĩ làm việc với Tùng Dương khó đoán hơn nhiều.

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Tôi và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng thường có một thú vui trên mãng xã hội là hay đem Tùng Dương ra troll. Tôi không biết Tùng Dương có giận không nhưng kệ".

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng nói thêm: "Tôi nghĩ anh Tùng Dương không giận đâu, phải thấy ai vui thì mới trêu chứ.

Chúng tôi hay trêu anh Tùng Dương vì anh ấy là người rất có tính nghệ sĩ, vô tư và thoải mái. Đặc biệt, anh Tùng Dương rất thích hát.

Ví dụ, tôi làm một show là anh Tùng Dương hát từ sáng đến tối luôn. Lần gần nhất tôi làm concert Tổ quốc trong tim có nhiều ca sĩ tham gia. Các ca sĩ khác thì thường đàm phán với chương trình tôi chỉ hát 1, 2 bài thôi.

Nguyễn Hữu Vượng

Riêng Tùng Dương thì hát bao nhiêu bài cũng được, thậm chí còn xin hát thêm, có khi thành mini show của Tùng Dương trong concert Tổ quốc trong tim luôn. Những show tôi làm mà có Tùng Dương là tôi biết rồi, thích hát nhiều thì tôi cho hát nhiều.

Anh Tùng Dương là người nghệ sĩ mà bằng một cách nào đó lên sân khấu luôn truyền nhiều năng lượng đến mọi người, lúc nào cũng dồi dào năng lượng. Tùng Dương không phải dí dỏm hẳn nhưng có cái duyên riêng và hát trên sân khấu là hát rút ruột rút gan.

Tất nhiên, giọng hát Tùng Dương có thể có người thích người không, người khen người chê nhưng ai cũng phải thừa nhận là Tùng Dương nhiều năng lượng".

Nguyễn Hữu Vượng là một trong những nhà sản xuất âm nhạc kiêm giám đốc âm nhạc xuất sắc và uy tín hàng đầu của V-Pop hiện nay. Xuất thân là một nghệ sĩ piano theo đuổi phong cách Jazz phóng khoáng, anh sở hữu tư duy phối khí hiện đại, sáng tạo và tư duy dàn dựng vô cùng cầu toàn.

Tên tuổi của anh gắn liền với thành công vang dội của nhiều live concert biểu tượng như Fragile, Truyện ngắn, Chân trời rực rỡ (Hà Anh Tuấn) hay album mang tính đột phá Human (Tùng Dương). Bằng sự quyết đoán cùng cá tính âm nhạc độc đáo, anh luôn biết cách làm mới các giai điệu và kết nối đa dạng màu sắc nghệ thuật để nâng tầm cảm xúc cho khán giả.

Nhờ những đóng góp bền bỉ và chất lượng cho nền âm nhạc nước nhà, Nguyễn Hữu Vượng được đông đảo đồng nghiệp lẫn công chúng ưu ái gọi bằng biệt danh "phù thủy âm nhạc".