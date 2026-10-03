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Hình ảnh đời thường Tuấn Hưng tụ tập ở Mỹ, vừa ăn vừa hát say sưa

Li La
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Sau khoảng 2 tháng công khai sang Mỹ định cư, hình ảnh mới của Tuấn Hưng thu hút sự chú ý.

Hình ảnh đời thường Tuấn Hưng tụ tập ở Mỹ, vừa ăn vừa hát say sưa - Ảnh 1.

Mới đây, một người bầu show ở Mỹ đã đăng tải clip tụ tập cùng ca sĩ Tuấn Hưng và một vài người bạn. Theo hình ảnh trong clip nữ bầu show chia sẻ, Tuấn Hưng mặc bộ đồ thun màu hồng trông vô cùng trẻ trung.

Nam ca sĩ vừa ăn uống, giao lưu cùng mọi người vừa say sưa hát theo một bản nhạc tiếng Anh. Ngoài chia sẻ hình ảnh đời thường của Tuấn Hưng, nữ bầu show còn tiết lộ lịch chạy show của nam ca sĩ.

Hình ảnh đời thường Tuấn Hưng tụ tập ở Mỹ, vừa ăn vừa hát say sưa - Ảnh 2.

Có thể thấy, sau khoảng 2 tháng công khai sang Mỹ định cư, thời gian gần đây Tuấn Hưng bắt đầu chạy show nhiều tại thị trường hải ngoại. Hình ảnh, clip nam ca sĩ liên tục xuất hiện trong các buổi biểu diễn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Theo đó, Tuấn Hưng được khán giả hải ngoại đón nhận nồng nhiệt, liên tục hò reo tên anh.

Điều này cho thấy Tuấn Hưng vẫn có vị trí cao trong lòng người hâm mộ sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật dù sắp bước sang tuổi 50. Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 1998 với vai trò thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu.

Đến năm 2000, Tuấn Hưng hoạt động solo và gặt hái nhiều thành công. Sở hữu chất giọng trầm khàn, nam tính và đầy nội lực, anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả biết đến như "Cầu vồng khuyết", "Tìm lại bầu trời", "Nắm lấy tay anh"...

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Tags

Tuấn Hưng

ca sĩ

định cư

sao Việt

Mỹ

tụ tập

hậu trường

đời thường

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