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Nữ diễn viên vừa lấy chồng tiết lộ mối quan hệ 18 năm với NSND Công Lý

Xi Xi
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"Em biết ơn, yêu thương và trân trọng vô cùng", nữ diễn viên vừa lấy chồng chia sẻ.

Mới đây, đám cưới của diễn viên Thùy Anh và NSƯT Ngọc Quỳnh đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý của người ái mộ. Bên cạnh cô dâu chú rể, sự xuất hiện của NSND Công Lý tại hôn lễ cũng nhận được nhiều quan tâm.

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Vì vậy, hình ảnh nam nghệ sĩ có mặt trong ngày vui của Thùy Anh khiến nhiều người chú ý.

Nữ diễn viên vừa lấy chồng tiết lộ mối quan hệ 18 năm với NSND Công Lý - Ảnh 1.

Thùy Anh là nhân viên của NSND Công Lý suốt 18 năm qua.

Nữ diễn viên vừa lấy chồng tiết lộ mối quan hệ 18 năm với NSND Công Lý - Ảnh 2.

Cả hai vợ chồng nữ diễn viên đều làm cùng NSND Công Lý ở Nhà hát Kịch Hà Nội.

Vài ngày sau đám cưới, Thùy Anh chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô xúc động ôm NSND Công Lý trong đám cưới. Kèm theo video, nữ diễn viên tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người và cho biết cô đã làm việc dưới sự quản lý của nam nghệ sĩ suốt 18 năm qua.

Thùy Anh viết: "Anh Công Lý là lãnh đạo trực tiếp của Thùy Anh đó! Là nhân viên của anh 18 năm rồi! Chưa 1 sự kiện quan trọng nào trong đời mà anh lại không đến với em! Em biết ơn, yêu thương và trân trọng vô cùng".

Diễn viên Thùy Anh sinh năm 1987, cô thuộc biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội. Bên cạnh diễn xuất, cô còn kinh doanh spa. Sau 15 năm làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên vừa chính thức tổ chức đám cưới ấm cúng với NSƯT Ngọc Quỳnh vào ngày 23/9/2026 vừa qua.

NSND Công Lý là gương mặt gạo cội của làng giải trí Việt, đặc biệt ghi dấu ấn sâu đậm với vai diễn Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Nam nghệ sĩ từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Hiện tại, anh đang tích cực điều trị phục hồi sức khỏe.

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