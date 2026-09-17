Cuộc sống khó tin của Tuấn Hưng trước khi rời Việt Nam mang 3 con sang Mỹ sống

Trước khi rời Việt Nam mang vợ và 3 con sang Mỹ sống, cuộc sống của Tuấn Hưng vô cùng tích cực, ngày nào cũng làm thơ, viết văn.

Sự kiện ca sĩ Tuấn Hưng quyết định gác lại cuộc sống sung túc tại Việt Nam để đưa vợ và 3 con sang Mỹ định cư đã thu hút sự chú ý của công chúng thời gian qua. Nhìn lại khoảng thời gian trước khi có sự thay đổi này, khán giả không còn thấy một Tuấn Hưng hào nhoáng, ngạo nghễ của thời đỉnh cao mà thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên sống trầm lặng, hướng nội và khép kín.

Bước ngoặt sống thu mình sau biến cố gia đình

Cuối năm 2025, Tuấn Hưng phải đối mặt với cú sốc lớn khi mẹ ruột qua đời. Sự mất mát này cùng những vấn đề về sức khỏe như phẫu thuật dây thanh quản, bệnh dạ dày đã phần nào thay đổi thế giới quan của nam ca sĩ.

Trong lần gặp gỡ truyền thông hồi tháng 12/2025 khi ra mắt album Chạm, Tuấn Hưng chia sẻ anh chọn lối sống thu mình, hạn chế sử dụng mạng xã hội để tránh những ồn ào không đáng có. Nam ca sĩ còn để điện thoại ở chế độ không làm phiền vì muốn dành trọn thời gian cho gia đình và âm nhạc.

"Tôi sợ nhỡ cầm điện thoại lên nghe, bạn rủ đi lại phải gật đầu vì nể mà thật sự những cuộc vui đó không giống với cảm xúc của tôi lúc này", Tuấn Hưng từng chia sẻ.

Anh cũng lọc bớt các mối quan hệ, không còn tiêu nhiều tiền vào đồ hiệu xa hoa và chỉ giữ liên lạc với những người bạn thực sự thân thiết.

"Ông bố bỉm sữa" thích ở nhà chăm con

Rời xa ánh đèn sân khấu, Tuấn Hưng trở thành một người cha dành nhiều thời gian cho gia đình. Tuấn Hưng từng tâm sự rằng, anh đã dành một phần ba cuộc đời để trưởng thành, một phần ba để cống hiến cho sự nghiệp và phần đời còn lại dành riêng cho gia đình.

Tại căn nhà ở Việt Nam, hình ảnh nam ca sĩ xăm trổ tự tay tắm rửa, cắt tóc và chăm sóc ba người con là Su Hào, Son và Sâm đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Anh bộc bạch rằng việc tự tay chăm lo cho các con mang lại cho anh sự bình yên sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.

Hồi tháng 5/2026, chia sẻ trong buổi họp báo cho liveshow Góc ban công, Tuấn Hưng từng tiết lộ: "Tôi vẫn chưa ra khỏi nhà gần một năm nay, chỉ khi có công việc đi xong lại về. Về lo cho con cái, thể thao chút xong lại về chơi với con. Dần quen với điều đấy, tôi không còn thấy ngồi nhậu với mọi người là vui nữa, thấy ồn ào rất khó chịu".

Tìm niềm vui trong làm thơ và sáng tác nhạc

Trong không gian khép kín của gia đình, Tuấn Hưng tìm đến thơ ca và âm nhạc như một cách để cân bằng cảm xúc. Những chiêm nghiệm về cuộc đời ở tuổi trung niên, tình yêu dành cho người mẹ quá cố, vợ và các con được anh cụ thể hóa bằng những vần thơ tự sáng tác và chia sẻ trong những khoảnh khắc riêng tư.

"Ngày nào tôi cũng làm thơ, viết văn, viết nhiều lắm, viết liên tục. Tất cả những gì tôi viết đều rất sát với cảm xúc thật, là sự nhìn thẳng chứ không qua tưởng tượng hay ẩn dụ", Tuấn Hưng chia sẻ trên tờ Đời sống Pháp luật.

Anh cũng dành phần lớn thời gian trong phòng thu tại nhà để viết nhạc, tự chiêm nghiệm lại con đường nghệ thuật gần 30 năm của mình thay vì chạy theo thị hiếu đám đông.