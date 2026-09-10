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Nữ ca sĩ được Tuấn Hưng khen "phụ nữ đằm thắm", Đàm Vĩnh Hưng lại thốt lên "anh không tin"

Dạ Vũ
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Có thể thấy cùng nói về Hồng Ngọc nhưng Tuấn Hưng và Đàm Vĩnh Hưng lại nhìn cô ở một góc độ khác nhau.

Nữ ca sĩ được Tuấn Hưng khen "phụ nữ đằm thắm", Đàm Vĩnh Hưng lại thốt lên "anh không tin" - Ảnh 1.

Gần đây, Tuấn Hưng dành nhiều lời khen cho ca sĩ Hồng Ngọc. Anh viết trên trang cá nhân: "Mắt nai tơ ngày nào giờ đã là một người phụ nữ đằm thắm hết lòng vì chồng vì con xây dựng một gia đình hạnh phúc từ bên trong ra tới bên ngoài".

Từ chia sẻ của Tuấn Hưng, khán giả nhớ lại một câu chuyện Hồng Ngọc từng kể về Đàm Vĩnh Hưng. Nếu Tuấn Hưng nhìn Hồng Ngọc là một người "phụ nữ đằm thắm" thì Đàm Vĩnh Hưng từng có phản ứng khá bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh nữ ca sĩ mang thai, làm nội trợ.

Nữ ca sĩ được Tuấn Hưng khen "phụ nữ đằm thắm", Đàm Vĩnh Hưng lại thốt lên "anh không tin" - Ảnh 2.

Hồng Ngọc - Tuấn Hưng.

Nữ ca sĩ được Tuấn Hưng khen "phụ nữ đằm thắm", Đàm Vĩnh Hưng lại thốt lên "anh không tin" - Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc từng chia sẻ trong một chương trình talkshow: "Khi tôi mang bầu lần đầu, anh Đàm Vĩnh Hưng sang nhà tôi chơi ngạc nhiên lắm, không tin vì tướng đàn ông như tôi mà lại có bụng bầu, rồi còn nấu cơm, làm việc nhà. Anh Hưng thốt lên: 'Anh không tin'. Không ai nghĩ một người tướng đàn ông như tôi lại mang bầu, sinh con, làm nội trợ như những phụ nữ khác".

Có thể thấy cùng nói về Hồng Ngọc nhưng mỗi người lại nhìn cô ở một góc độ khác: Tuấn Hưng thấy sự đằm thắm, đàn bà còn Đàm Vĩnh Hưng từng bất ngờ trước hình ảnh rất khác của nữ ca sĩ trong đời thường. Cũng có thể, Hồng Ngọc của hiện tại sau khi trở thành mẹ của ba người con đã thay đổi nhiều hơn so với trước đây.

Hồng Ngọc tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1978 tại Bình Phước. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát.

Những năm 2000, Hồng Ngọc được khán giả biết đến rộng rãi với ca khúc "Mắt nai cha cha cha". Giọng hát trầm khàn cùng phong cách cá tính giúp nữ ca sĩ tạo dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Hồng Ngọc sang Mỹ định cư. Tại đây, cô kết hôn với doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn và có cuộc sống gia đình bên chồng cùng 3 người con tại Dallas, Texas.

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Tags

Hồng Ngọc

Tuấn Hưng

Đàm Vĩnh Hưng

ca sĩ

gia đinh

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