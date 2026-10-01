Nữ ca sĩ sang Mỹ đến nhà người đàn ông SN 1979 gốc Huế từng lộ số dư hơn 31 tỷ

Trong clip, nữ ca sĩ cũng chia sẻ lý do đến nhà của người đàn ông SN 1979 này.

Mới đây, ca sĩ Tố My đăng tải clip tới thăm nhà Quang Lê tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ được nam đồng nghiệp mời về nhà sau nhiều năm quen biết và cùng hoạt động nghệ thuật.

Đứng trước cổng, Tố My chia sẻ: "Hôm nay, lần đầu tiên My đến thăm nhà anh Quang Lê tại Mỹ. Hát ở Mỹ nhiều lắm rồi, anh em với nhau bao nhiêu năm rồi nhưng bây giờ mới được mời về nhà".

Bên ngoài căn nhà Quang Lê đang ở.

Qua clip, bên ngoài căn nhà có thiết kế hiện đại, tường sơn màu xám, lối đi lát đá chạy dọc thảm cỏ. Phía trước nhà có một bồn hoa nhỏ, cổng sắt màu đen.

Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách hiện đại với các khu vực sinh hoạt liên thông. Phòng bếp sử dụng hệ tủ màu trắng. Phòng khách đặt bộ sofa màu trắng kem, đối diện là tivi màn hình lớn gắn trên tường.

Một góc trong nhà được Quang Lê dành làm nơi thờ Phật và thờ mẹ. Khu vực này có hệ kệ gỗ nhiều tầng, đặt tượng Phật, hoa tươi và trái cây.

Tố My cho biết, mục đích chuyến thăm lần này là để thắp hương cho mẹ Quang Lê. Mẹ nam ca sĩ qua đời vào tháng 8 vừa qua.

Các góc bên trong căn nhà.

Tố My thắp hương cho mẹ Quang Lê.

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế và sang Mỹ định cư từ năm 1990. Anh được biết đến với dòng nhạc bolero, trữ tình và sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như "Cô hàng xóm", "Đập vỡ cây đàn", "Về đâu mái tóc người thương"...

Năm 2023, Quang Lê từng gây chú ý khi chia sẻ việc một người lạ chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản của anh. Nam ca sĩ cho biết đã làm việc với ngân hàng để hoàn trả số tiền.

Đáng chú ý, hình ảnh tin nhắn giao dịch được Quang Lê đăng tải khi đó cho thấy số dư tài khoản của anh ở thời điểm này hơn 31 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.