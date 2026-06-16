Theo vợ cũ Elon Musk, bí quyết thành công lớn nhất của tỷ phú giàu nhất thế giới là biết nói điều này để tập trung vào những mục tiêu quan trọng nhất..

Elon Musk hiện là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và hàng không vũ trụ. Ông là người đứng sau nhiều doanh nghiệp như: Tesla, SpaceX, Neuralink và xAI.

Sau đợt IPO của SpaceX vào tháng 6/2026, ước tính giá trị tài sản ròng của Musk đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, đưa ông trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt ngưỡng "tỷ phú nghìn tỷ USD" (trillionaire).

Bên cạnh những thương vụ kinh doanh và chiến lược phát triển doanh nghiệp, phong cách làm việc cũng là chủ đề thường xuyên được nhắc đến khi nói về Elon Musk. Trong một bài diễn thuyết TEDx, Justine Musk (nhà văn người Canada) người vợ đầu tiên của vị tỷ phú này đã chia sẻ một số quan sát cá nhân về những yếu tố mà bà cho rằng góp phần tạo nên thành công của ông.

Theo quan sát từ vợ cũ, tỷ phú Elon Musk có bí quyết thành công rất đơn giản, không quá đặc biệt hay khác người

Theo Justine Musk, một trong những yếu tố nổi bật góp phần tạo nên thành công của Elon Musk là khả năng nói "không" với những việc không nằm trong ưu tiên của mình.

"Tôi từng kết hôn với một người rất thành công. Khi chứng kiến quá trình phát triển sự nghiệp của anh ấy, tôi nhận thấy hai điều là anh ấy làm việc rất chăm chỉ và anh ấy nói không rất nhiều thứ", Justine Musk chia sẻ.

Theo bà, Elon Musk thường từ chối những yêu cầu hoặc hoạt động có thể chiếm dụng thời gian, sự chú ý và năng lượng nếu chúng không phục vụ trực tiếp cho mục tiêu mà ông đang theo đuổi. Justine cho rằng việc quản lý nguồn lực cá nhân, đặc biệt là thời gian và khả năng tập trung, là một đặc điểm đáng chú ý trong cách làm việc của Musk.

Trong bài phát biểu, bà cũng nhắc tới một quan điểm mà bản thân rút ra từ việc quan sát chồng cũ: "Đằng sau mỗi lời từ chối đều là một sự đồng ý dành cho điều khác quan trọng hơn". Theo cách hiểu này, việc từ chối một số cơ hội hoặc yêu cầu có thể giúp cá nhân tập trung nhiều hơn vào những mục tiêu được ưu tiên.

Chia sẻ trên cho thấy cách Elon Musk điều hành các doanh nghiệp của mình trong nhiều năm qua. Trước khi đạt được vị thế hiện nay, Tesla và SpaceX từng trải qua những giai đoạn khó khăn về tài chính. Năm 2008, cả hai công ty đều đối mặt với nhiều thách thức về vốn và hoạt động. Musk khi đó đã đầu tư phần lớn tài sản cá nhân vào các doanh nghiệp này nhằm duy trì hoạt động.

Nhiều tài liệu và cuộc phỏng vấn trước đây cho thấy Elon Musk thường duy trì lịch làm việc với cường độ cao và dành phần lớn thời gian cho các dự án kinh doanh. Cách tiếp cận này được nhiều người xem là một trong những yếu tố giúp ông theo đuổi các mục tiêu dài hạn trong những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao.

Bên cạnh những chia sẻ về công việc, Justine Musk cũng từng đề cập đến cuộc sống hôn nhân của hai người trong một bài viết đăng trên tạp chí Marie Claire. Bà cho biết những đặc điểm giúp Elon Musk đạt thành công trong môi trường kinh doanh đôi khi cũng tạo ra khác biệt trong quan điểm và cách ứng xử giữa hai người.

Bà Justine ly hôn với tỷ phú Elon Musk từ năm 2008

Elon Musk và Justine Wilson (tên thời con gái của bà) kết hôn năm 2000 và ly hôn vào năm 2008. Sau khi chia tay, cả hai vẫn tiếp tục được công chúng quan tâm bởi những chia sẻ liên quan đến cuộc sống cá nhân cũng như quá trình xây dựng sự nghiệp của vị tỷ phú công nghệ.

Những nhận xét của Justine Musk không được xem là công thức thành công chung cho mọi người, nhưng phản ánh một góc nhìn đáng chú ý về thói quen làm việc của Elon Musk. Trong bối cảnh nhiều nghiên cứu về quản lý thời gian và năng suất lao động đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định ưu tiên, khả năng từ chối những công việc không cần thiết được nhiều chuyên gia xem là một kỹ năng quan trọng.

Từ góc nhìn của người từng có nhiều năm đồng hành cùng Elon Musk, việc biết nói "không" với những yếu tố gây phân tán sự tập trung là một trong những đặc điểm nổi bật trong cách làm việc của tỷ phú này. Đây cũng là thông điệp được Justine Musk nhấn mạnh khi chia sẻ về hành trình phát triển sự nghiệp của chồng cũ trong bài diễn thuyết TEDx của mình.

Nguồn: AS