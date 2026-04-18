Vợ cũ Bằng Kiều thông báo lễ 49 ngày của Kasim: "Nếu có thể xin ghé qua thắp cho em ấy 1 nén nhang"

"Đến hôm nay, mẹ của Kasim vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau quá lớn này", vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ.

Mới đây, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ dòng trạng thái xúc động nhân 49 ngày mất của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Nữ ca sĩ viết: "Tròn 49 ngày kể từ khi một người con hiếu thảo, một người nghệ sĩ sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc và tình yêu dành cho cuộc đời… đã lặng lẽ rời xa. 49 ngày đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó, âm thầm, dai dẳng trong tim những người ở lại.

Bàn thờ Kasim bên cạnh cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Sự ra đi của Kasim không chỉ là mất mát của gia đình mà còn để lại một khoảng trống lớn trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã từng yêu mến, dõi theo em. Đến hôm nay, mẹ của Kasim vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau quá lớn này. Vì vậy, chị Bích Phương đã nhờ Trizzie gửi lời đến các anh chị em nghệ sĩ, bạn bè và những người thương quý Kasim nếu có thể xin ghé qua thắp cho em ấy một nén nhang, một lời cầu nguyện nhẹ nhàng cho hành trình mới của em", nữ nghệ sĩ viết.

Trizzie Phương Trinh cũng tiết lộ di ảnh của Kasim được đặt ngay cạnh bên bàn thờ cố nghệ sĩ Phi Nhung: "Hiện di ảnh của Kasim đang được thờ tại Tịnh Xá Giác An, bên cạnh bàn thờ của Phi Nhung. Nhạc sĩ Lê Quang và Trizzie sẽ có mặt tại tịnh xá lúc 12 giờ trưa. Nếu ai sắp xếp được thời gian xin mời ghé qua để cùng nhau thắp hương và cầu nguyện cho Kasim".

Trizzie Phương Trinh bên cạnh nam ca sĩ lúc bệnh tật.

Phía dưới chia sẻ của Trizzie Phương Trinh, mẹ Kasim là ca sĩ Bích Phương cũng để lại bình luận: "Hết lòng cảm kích biết ơn tấm lòng của em đã luôn thương yêu Kasim lúc sinh thời bệnh tật. Đến lúc ra đi, em cũng một lòng chu toàn giúp cho mẹ con vượt qua nỗi đau đớn mất mát lớn này".

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ (tên thật Nguyễn Đức Hoàng Vũ, sinh năm 1980) là giọng ca nổi bật từ chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004, được yêu thích với chất giọng nội lực và phong cách rock cá tính.

Nam ca sĩ qua đời ngày 1/3/2026 tại bang Texas (Mỹ), hưởng dương 46 tuổi. Trước đó, anh có thời gian dài chống chọi với bệnh u xương hàm và viêm khớp xương hàm, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng.

