Kasim Hoàng Vũ ra đi khi mẹ đang cho ăn: "Cô Phương đã gọi 911 nhưng không còn cách nào giúp được"

Thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 khiến nhiều sao Việt và khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa. Trên mạng xã hội, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời tiễn biệt, cầu mong anh yên nghỉ sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Kasim Hoàng Vũ và mẹ.

Mới đây, người bạn thân thiết mà Kasim Hoàng Vũ coi như anh em ruột thịt tại Mỹ – Tony LP – đã chia sẻ về khoảnh khắc cuối cùng của nam ca sĩ, đồng thời cho biết tình hình hiện tại của mẹ ruột anh.

Tony nghẹn ngào viết: "Hôm nay rất buồn khi phải viết vài dòng về người bạn của mình, Kasim Hoàng Vũ . Kasim đã ra đi rất nhẹ nhàng vào 12 giờ trưa Chủ Nhật 1/3/2026 ngay trước mặt mẹ của anh. Lúc đó cô đang cho anh Sim ăn trưa thì anh thanh thản ra đi trong vòng tay của mẹ. Cô Phương đã gọi 911 nhưng khi họ đến thì cũng không còn cách nào giúp được.

Hiện cô ở một mình, rất bối rối và còn phải nhận rất nhiều cuộc gọi từ báo chí và mọi người hỏi thăm nên cô mong mọi người cho cô một chút riêng tư lúc này".

Bạn của Kasim Hoàng Vũ cũng cho biết, ngày 6/3, anh và mẹ Kasim cùng sự giúp đỡ của một vài người khác sẽ đưa nam ca sĩ về Nhà quàn Vĩnh Phước: "Mới giỡn với nhau dịp Tết, vậy mà hôm nay đã phải viết những dòng này…", Tony LP xót xa.

Đính kèm dòng chia sẻ là những hình ảnh vui vẻ giữa Tony và Kasim trong những lần gặp gỡ, làm việc cùng nhau tại Mỹ. Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ khiến người bạn này không khỏi xót xa bởi chỉ mới đây cả hai vẫn còn trò chuyện, đùa vui.

Kasim và bạn thân Tony LP.

Trước đó, Kasim từng có bài đăng đầy xúc động nhắc về Tony LP. Anh viết rằng sau khi mất đi một người bạn thân yêu nhất, anh từng nghĩ sẽ khép lòng vì khó có tình bạn nào sánh bằng. Thế nhưng khi chuyển đến Houston sinh sống, anh đã gặp Tony. Ban đầu chưa thực sự ưng ý vì bạn mình khá ồn ào nhưng sau đó thì mọi thứ đã thay đổi.

"Thời gian trôi đi, gặp nhau nhiều nói chuyện và chia sẻ nhiều rồi tự dưng mình lại rất yêu mến người bạn này và từ đó chúng tôi rất thân với nhau mà có lẽ tình anh em ruột thịt cũng ko sánh bằng. Chúng tôi luôn chia sẻ những điều trong công việc và cuộc sống với nhau", Kasim Hoàng Vũ từng chia sẻ.

Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người thân, bạn bè và khán giả yêu mến anh.