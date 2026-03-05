HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nghẹn lòng tin nhắn của Kasim Hoàng Vũ với một nữ ca sĩ: "Có chết đâu mà, một phút cũng cố"

Li La |

Trước khi qua đời, Kasim Hoàng Vũ sống rất lạc quan dù bệnh khiến anh nhiều lúc đau đớn.

Thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời sau nhiều năm mắc bệnh về xương hàm khiến nhiều sao Việt bàng hoàng, xót xa, trong đó có ca sĩ Pha Lê. Nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân:

Nghẹn lòng tin nhắn của Kasim Hoàng Vũ với một nữ ca sĩ: "Có chết đâu mà, một phút cũng cố" - Ảnh 1.

Ca sĩ Pha Lê và Kasim Hoàng Vũ.

"Sim ơi! Kim Sa ơi... Kim Sa... Em khóc hết nước mắt rồi Sim ơi. Đã nói thế nào với nhau rồi Sim... Làm sao bây giờ Sim ơi...".

Đính kèm dòng trạng thái, Pha Lê đăng lại đoạn tin nhắn với Kasim Hoàng Vũ vào khoảng cuối tháng 9/2024 – thời điểm nam ca sĩ công khai bệnh tật rộng rãi trước khi sống khá kín tiếng trong năm 2025.

Trong nội dung tin nhắn, Pha Lê động viên đàn anh cố gắng vượt qua bệnh tật: "Sim... cố lên nhé! 1 phút cũng phải cố, nghe chưa Sim". Đáp lại, nam ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan: "Có chết đâu mà, một phút cũng cố".

Đến khoảng tháng 10/2025, Pha Lê tiếp tục nhắn tin hỏi thăm sức khỏe đàn anh nhưng không nhận được hồi âm. Nhiều khán giả không khỏi xót xa khi xem lại những tin nhắn giữa nữ ca sĩ và người đồng nghiệp bạc mệnh.

Nghẹn lòng tin nhắn của Kasim Hoàng Vũ với một nữ ca sĩ: "Có chết đâu mà, một phút cũng cố" - Ảnh 2.

Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ.

Divo Tùng Dương cũng viết lời tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ: "Sáng ra nghe tin Kasim đã rời cõi tạm, lòng bỗng chùng xuống.

Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian, cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh và tử. Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh nhưng tiếng hát và những ký ức đẹp của Sao Mai Điểm Hẹn 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả.

Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần".

Rất nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại bình luận bày tỏ sự thương tiếc dưới chia sẻ của Tùng Dương như Thanh Lam, Hồng Nhung, Ngọc Anh, Lưu Hương Giang, Kyo York… Ai cũng bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của nam ca sĩ.

Trấn Thành nói thẳng: "Không cần kiểm chứng sự thật luôn! Lạ thật ấy"
Tags

sao Việt

Tùng Dương

Pha Lê

Kasim Hoàng Vũ

kasim hoàng vũ qua đời

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại