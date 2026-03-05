Nghẹn lòng tin nhắn của Kasim Hoàng Vũ với một nữ ca sĩ: "Có chết đâu mà, một phút cũng cố"

Thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời sau nhiều năm mắc bệnh về xương hàm khiến nhiều sao Việt bàng hoàng, xót xa, trong đó có ca sĩ Pha Lê. Nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân:

Ca sĩ Pha Lê và Kasim Hoàng Vũ.

"Sim ơi! Kim Sa ơi... Kim Sa... Em khóc hết nước mắt rồi Sim ơi. Đã nói thế nào với nhau rồi Sim... Làm sao bây giờ Sim ơi...".

Đính kèm dòng trạng thái, Pha Lê đăng lại đoạn tin nhắn với Kasim Hoàng Vũ vào khoảng cuối tháng 9/2024 – thời điểm nam ca sĩ công khai bệnh tật rộng rãi trước khi sống khá kín tiếng trong năm 2025.

Trong nội dung tin nhắn, Pha Lê động viên đàn anh cố gắng vượt qua bệnh tật: "Sim... cố lên nhé! 1 phút cũng phải cố, nghe chưa Sim". Đáp lại, nam ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan: "Có chết đâu mà, một phút cũng cố".

Đến khoảng tháng 10/2025, Pha Lê tiếp tục nhắn tin hỏi thăm sức khỏe đàn anh nhưng không nhận được hồi âm. Nhiều khán giả không khỏi xót xa khi xem lại những tin nhắn giữa nữ ca sĩ và người đồng nghiệp bạc mệnh.

Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ.

Divo Tùng Dương cũng viết lời tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ: "Sáng ra nghe tin Kasim đã rời cõi tạm, lòng bỗng chùng xuống.

Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian, cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh và tử. Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh nhưng tiếng hát và những ký ức đẹp của Sao Mai Điểm Hẹn 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả.

Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần".

Rất nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại bình luận bày tỏ sự thương tiếc dưới chia sẻ của Tùng Dương như Thanh Lam, Hồng Nhung, Ngọc Anh, Lưu Hương Giang, Kyo York… Ai cũng bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của nam ca sĩ.