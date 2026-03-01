Trấn Thành nói thẳng: "Không cần kiểm chứng sự thật luôn! Lạ thật ấy"

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một “bảng lương” được cho là thù lao của dàn diễn viên phim Thỏ ơi. Theo nội dung chia sẻ, nhiều cái tên trong phim được cho là nhận mức cát-xê gây chú ý như: LyLy khoảng 1,2 tỷ đồng, Pháo 700 triệu đồng, Văn Mai Hương 500 triệu đồng, Quốc Anh 600 triệu đồng…

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều về mức thù lao của các nghệ sĩ tham gia dự án điện ảnh dịp TếtTối 2/3, Trấn Thành – đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim – đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Trấn Thành khẳng định thông tin này sai sự thật:

“Cái bảng lương của diễn viên Thỏ ơi trật lất nha! Tui thấy nhiều người muốn đăng gì là đăng à! Không cần kiểm chứng sự thật luôn! Lạ thật ấy".

Trấn Thành.

Phía dưới bình luận, nam diễn viên còn hài hước cho biết, vai phụ của "chị Phiến" mới là người có mức lương cao nhất: "Chị Phiến lương cao nhất phim này nha!", Trấn Thành đùa. Chia sẻ của Trấn Thành cũng nhận được sự thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng. Nhiều người vào bày tỏ sự yếu thích với phim và các nhân vật trong phim.

Trong giới điện ảnh, mức cát-xê của nghệ sĩ thường thuộc phạm vi thỏa thuận riêng giữa nhà sản xuất và diễn viên, hiếm khi được công bố chi tiết. Vì vậy, các bảng “bóc giá” xuất hiện trên mạng xã hội thường mang tính suy đoán, không có xác thực chính thức.

Thỏ ơi hiện là một trong những phim Việt gây chú ý tại phòng vé Tết 2026, đạt doanh thu gần 400 tỷ đồng sau thời gian ngắn ra rạp và liên tục tạo chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh hiệu ứng tích cực về doanh thu, bộ phim cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi.

Động thái mới nhất của Trấn Thành được xem là lời nhắc nhở về việc cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đặc biệt với những vấn đề nhạy cảm như thù lao nghệ sĩ.