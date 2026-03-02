Tình hình mẹ ruột NSND Lê Khanh, Lê Vi

Những chia sẻ gần đây của nghệ sĩ Lê Vi về mẹ ruột – NSƯT Lê Mai – khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi chứng kiến tuổi già và sự suy giảm trí nhớ của nữ nghệ sĩ gạo cội.

Từ tháng 10/2025, Lê Vi đã kể lại khoảnh khắc sững sờ khi gọi điện về nhà, mẹ không còn nhận ra con gái út. Theo chị, sức khỏe của bà giảm sút rõ rệt, gầy hơn, chậm chạp hơn và ít ra ngoài trò chuyện như trước mà chủ yếu ở trong phòng.

Ở xa nên khi có dịp gặp lại, Lê Vi luôn bày tỏ tình yêu với mẹ.

Dịp Tết vừa qua, Lê Vi từ Pháp trở về đoàn tụ cùng gia đình. Trong những ngày ở nhà, chị cho biết mẹ thường xuyên hỏi khi nào con đi, rồi lại thở dài tiếc nuối vì thời gian trôi nhanh.

"Ngày nào mẹ cũng hỏi khi nào thì Vi đi? Vi bảo chỉ còn vài ngày nữa thôi, mẹ thở dài “sao nhanh thế? chán thật! Vi âu yếm bảo, Vi đi là mẹ quên ngay ấy mà, mẹ cao giọng "quên sao được?". Vi ôm mẹ cười hạnh phúc dù Vi biết thừa sau khi tiễn Vi ra sân bay, mẹ sẽ quay ra hỏi hai chị là “đứa nào vừa đi ấy nhỉ?".Thôi, mẹ quên cũng được để đỡ phải buồn vì nhớ, sang năm Vi lại về ấy mà. Yêu mẹ! (em bé của Vi)".

Lê Vi và mẹ lưu luyến trong ngày cô trở lại Pháp.

Vào ngày 27/2, Lê Vi lại đăng loạt ảnh tạm biệt mẹ để ra sân bay về Pháp. Nữ nghệ sĩ lại tiết lộ thêm tình hình hiện tại của mẹ mình.

"Trước lúc chia tay, mẹ ôm Vi thở dài bảo “ôi thế là hết thật rồi à, chán quá!”. Tôi bảo “hết thế nào được, sang năm Vi lại về mà Vi đi là mẹ lại quên ngay ấy mà”. Mẹ bảo “quên thì lại giở ảnh ra xem, quên thế nào được?”.Chia tay, mẹ ngơ ngác hỏi sao không cho mẹ đi tiễn? Sau khi tôi giải thích thì mẹ gật đầu nhưng cứ dở khóc dở cười thế này này.

Cả nhà đều yêu và thương mẹ và cũng đều cười vui vì sau khi chị Khanh đưa tôi ra sân bay về, mẹ hỏi luôn “con đi đâu về đấy?” rồi vào giường đánh một giấc tới sáng sướng như Tiên. Vi đã về tới nhà bình an rồi, mẹ vui nhé. Vi Yêu mẹ!".

Những chia sẻ tràn ngập tình yêu thương của Lê Vi dành cho mẹ khiến nhiều người xúc động trong đó có diva Hồng Nhung. Nữ diva viết: "Em nhớ những ngày trẻ tuổi, hôm nào cũng túc trực ở nhà các chị, ăn cơm bà nấu. Yêu lắm luôn! Thật thương cha mẹ khi về già".

NSƯT Lê Mai bên 3 cô con gái.

NSƯT Lê Mai là nghệ sĩ kỳ cựu, từng hoạt động nổi bật tại Nhà hát Kịch Hà Nội và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc. Bà được đồng nghiệp kính trọng bởi lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và cuộc đời gắn bó lâu dài với nghệ thuật.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, bà còn được biết đến là mẹ của 3 nghệ sĩ nổi tiếng. Con gái cả là NSND Lê Khanh – gương mặt hàng đầu của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Con gái thứ là NSƯT Lê Vân – minh tinh màn ảnh một thời. Con út là nghệ sĩ Lê Vi, hiện sinh sống ở nước ngoài nhưng thường xuyên trở về thăm mẹ.