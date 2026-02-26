Đại gia nghìn tỷ nổi tiếng Việt Nam si mê nữ ca sĩ từng mắc ung thư, khó có con

Sự nghiệp rực rỡ của Hari Won và Trấn Thành

Trấn Thành sinh năm 1987, hoạt động nổi bật trong vai trò MC, diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn. Anh ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình ăn khách trước khi chuyển hướng mạnh sang điện ảnh. Các dự án như Bố Già, Nhà Bà Nữ hay Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi đều đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, nhiều lần lập kỷ lục phòng vé Việt.

Chính chuỗi thành công này khiến truyền thông gọi anh là "đạo diễn nghìn tỷ" – một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và vị thế tài chính hàng đầu trong làng giải trí Việt Nam hiện nay. Không chỉ thành công ở điện ảnh, Trấn Thành còn là gương mặt MC được săn đón, có cát-xê cao và độ phủ sóng rộng rãi.

Trong khi đó, Hari Won sinh năm 1985, mang hai dòng máu Việt – Hàn. Cô được biết đến rộng rãi sau chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú rồi lấn sân ca hát, diễn xuất và MC.

Sau đó, Hari Won gây chú ý khi công khai việc từng mắc ung thư cổ tử cung, phải phẫu thuật hai lần. Cô chia sẻ từng suy sụp khi biết tin bệnh và lo lắng về khả năng làm mẹ sau này. Việc điều trị khiến sức khỏe sinh sản của cô bị ảnh hưởng, dẫn đến nhiều đồn đoán về chuyện con cái sau khi kết hôn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô chọn cách sống tích cực và lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Trấn Thành si mê, muốn gắn bó với Hari Won cả đời

Tháng 2/2016, Trấn Thành lần đầu xác nhận đang yêu Hari Won. Thời điểm ấy, mối quan hệ của họ vấp phải không ít tranh cãi. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ thẳng thắn tuyên bố tình cảm của mình là nghiêm túc và anh sẵn sàng bảo vệ người yêu trước áp lực dư luận.

Cuối năm 2016, cả hai tổ chức đám cưới tại TP.HCM. Từ đó đến nay, Trấn Thành nhiều lần công khai thể hiện sự "si mê" dành cho vợ.

Trong một show truyền hình, anh từng nói: "Tôi chưa dám tính đến kiếp sau, nhưng ít nhất thì cho đến hết kiếp này tôi vẫn muốn Hari Won làm vợ của tôi". Câu nói được chia sẻ rộng rãi và trở thành một trong những phát ngôn đáng nhớ nhất của anh về hôn nhân.

Không chỉ bày tỏ tình yêu, Trấn Thành cũng thừa nhận khuyết điểm của bản thân: "Tôi khó tính như quỷ vậy đó. Sống cùng tôi áp lực lắm nhưng may mắn là vợ chồng tôi rất hợp nhau", nguồn Phụ nữ Pháp luật.

Dù vậy, anh luôn nhấn mạnh sự biết ơn vì Hari đã chấp nhận tính cách cầu toàn của mình. Anh từng chia sẻ nhiệm vụ của vợ là hạnh phúc, còn nhiệm vụ của anh là giúp cô đạt được điều đó.

Khi Hari Won công khai từng mắc ung thư và đối diện nguy cơ khó có con, Trấn Thành thẳng thắn nói con cái là "duyên trời cho", còn vợ mới là điều quan trọng nhất. Anh khẳng định hạnh phúc của Hari luôn được đặt lên hàng đầu.

Về phía mình, Hari Won cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng chồng. Cô từng nói: “Cuộc đời em từ đầu tới giờ cái gì cũng thấy sai hết luôn, chỉ có lấy Trấn Thành là không sai thôi”, Hari Won từng nói trong chương trình Khi đàn ông mang bầu.

Nhìn lại gần 10 năm bên nhau, từ những ngày bị nghi ngờ đến khi trở thành một trong những cặp đôi quyền lực của showbiz Việt, Trấn Thành – người được truyền thông gọi là "đại gia nghìn tỷ" – vẫn giữ cách yêu công khai, nồng nhiệt và đầy tự hào dành cho vợ.

Giữa nhiều biến động của làng giải trí, câu chuyện của họ cho thấy một điều: sau ánh hào quang và những con số doanh thu kỷ lục, điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là những lời yêu thương giản dị nhưng bền bỉ mà họ dành cho nhau suốt gần một thập kỷ qua.