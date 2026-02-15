"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời và 9 tháng cấm diễn: Sinh nhật vợ cũ cũng không dám hát

Thời gian gần đây, Jack gây nhiều ý kiến trái chiều khi tái xuất, tham gia thể hiện nhạc phim trong thời điểm đang bị cấm biểu diễn. Từ câu chuyện này, không ít khán giả nhắc lại trường hợp từng gây chú ý trước đó của Đàm Vĩnh Hưng.

Theo đó, khoảng giữa tháng 7/2024, "ông hoàng nhạc Việt" một thời chính thức nhận quyết định đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Sau khi quyết định có hiệu lực, tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng vẫn xuất hiện trong một số chương trình tại Mỹ do lịch diễn đã ký kết từ trước. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định trên báo Tiền Phong, lệnh đình chỉ có phạm vi áp dụng toàn diện. Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 1 Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020, quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.

Không chỉ dừng ở việc không được đứng trên sân khấu, nam ca sĩ còn không được phép phát hành sản phẩm âm nhạc mới trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube hay TikTok trong thời gian cấm biểu diễn. Ngay sau khi tiếp nhận thêm thông tin chính thức về phạm vi cấm biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng đã hủy toàn bộ lịch diễn còn lại.

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý khán giả và các fan về việc mình không xuất hiện biểu diễn trong những đêm diễn sắp tới. Tôi cũng sẽ nhanh chóng quay trở về Việt Nam, phối hợp cùng các ban, ngành để tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến sự cố vừa qua", nguồn báo Lao động.

Kể từ thời điểm đó, giọng ca đình đám gần như "đóng băng" mọi hoạt động nghệ thuật và được nhận xét là chấp hành khá nghiêm túc quyết định xử phạt.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 2/2025 – khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là lệnh cấm hết hiệu lực – Đàm Vĩnh Hưng vẫn từ chối cất giọng trong tiệc mừng sinh nhật vợ cũ hơn 17 tuổi tổ chức tại Việt Nam.

Tại sự kiện, anh thẳng thắn bày tỏ: "Hôm nay là ngày vui nhưng mà Hưng đang ở tại Việt Nam... nên mọi người thông cảm cho Hưng. Ham vui tý xíu thôi là Hưng án chồng án nặng hơn nữa nên mong một ngày gần đây nhất sẽ hát tặng 100 bài không vấn đề gì với Hưng cả. Mọi người phải hiểu, Hưng không có làm giá bao giờ cả, rất muốn hát nhưng khó khăn với Hưng. Hưng phải nói để cho mọi người hiểu".

Phát ngôn này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy sự thận trọng của nam ca sĩ trong giai đoạn nhạy cảm, dù chỉ là một buổi tiệc riêng tư.

Chỉ đến khi hết thời hạn đình chỉ, Đàm Vĩnh Hưng mới chính thức trở lại thị trường âm nhạc với các sản phẩm mới. Dù chưa tạo nên hiệu ứng bùng nổ như thời hoàng kim nhưng ý thức chấp hành quyết định xử phạt của anh được nhiều khán giả ghi nhận.

Sau gần một năm tái xuất, nam ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Anh lựa chọn đầu tư mô hình quán cà phê với không gian được nhận xét mang phong cách gần gũi – phần nào cho thấy hình ảnh đời thường hơn so với sự hào nhoáng trên sân khấu trước đây.