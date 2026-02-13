Tú Dưa nói lý do Quả Dưa Hấu tan rã hẳn: "Dừng lại vì hai ông cùng thích một cô"

Chiều 12/1, nhóm nhạc Quả Dưa Hấu đình đám một thời gồm Bằng Kiều – Tuấn Hưng – Anh Tú (Tú Dưa) chính thức tái hợp sau gần ba thập kỷ tan rã. Đánh dấu sự trở lại này, nhóm có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ về hai đêm live concert "Bản ghi nhớ" sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò tổng đạo diễn.

Thành viên Quả Dưa Hấu - Tú Dưa.

Tại buổi ra mắt, khi được hỏi về lý do tái hợp sau gần 30 năm, Tú Dưa chia sẻ: "Quả Dưa Hấu thành lập ngày 4/3/1998 và tạm ngưng hoạt động từ cuối năm 1999. Đó là thời kỳ sơ khai, thiếu thốn nhiều thứ nhưng khán giả vẫn nhớ đến nhóm. Sau khi tách ra, các thành viên vẫn hoạt động bền bỉ, cống hiến cho nhạc nhẹ Việt Nam và có những thành công nhất định.

Nhóm cũng từng mong mỏi, nghĩ đến việc quay trở lại ở cột mốc 10 năm, 20 năm nhưng chưa thực hiện được vì khi đó các thành viên đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Cách đây không lâu, ba anh em hát chung tại một sự kiện, nhìn xuống thấy ánh mắt rưng rưng của khán giả. Tôi hỏi: 'Các anh em, chúng ta có thể làm lại được không?' và mọi người đều nhất trí".

Nhắc lại thời điểm Bằng Kiều rời nhóm, Tú Dưa và Tuấn Hưng đã tìm người thay thế, trong đó có Hồ Hoài Anh.

"Tôi và Hồ Hoài Anh là bạn thân từ bé. Hồi đó, Hoài Anh vẫn đi đánh đàn bầu. Như mọi người biết, Hoài Anh rất tài năng từ khi còn trẻ: sáng tác, bè phối đủ cả, lại có ngoại hình. Tôi nói với Tuấn Hưng là có một người bạn biết bè, biết nhảy, biết cả nhào lộn. Tuổi trẻ mà, Hoài Anh năng động lắm. Hưng bảo lên test thử, thế là Hoài Anh đến đàn và hát…", Tú Dưa kể lại.

Nhóm Quả Dưa Hấu hiện tại Tú Dưa - Bằng Kiều - Tuấn Hưng.

Hồ Hoài Anh cũng có mặt trong buổi gặp gỡ.

Tiếp lời bạn, Tuấn Hưng cho biết: "Khi Quả Dưa Hấu không còn anh Bằng Kiều, tôi và Tú Dưa rơi vào cuộc 'khủng hoảng' về giọng hát vì anh Kiều là giọng chính của nhóm thời điểm đó. Hai anh em loay hoay tập luyện đủ cách: múa, nhào lộn, thiếu mỗi 'phun lửa'. Việc mời Hồ Hoài Anh là cần thiết. Nhưng chỉ sau một thời gian Hoài Anh gia nhập thì nhóm lại chia tay, Tú Dưa và Hoài Anh… lập nhóm mới".

Ngay sau chia sẻ của Tuấn Hưng, Tú Dưa hài hước tiết lộ lý do thật sự khiến nhóm tan rã: "Vì sao chia tay? Tôi vô tư giới thiệu ông này vào nhóm. Cuối cùng dừng lại vì hai ông cùng thích một cô. Tuấn Hưng bảo: 'Hồ Hoài Anh không được, không biết đánh đàn đâu, hát bài này phô lắm'. Hóa ra là vì cùng theo đuổi một người". Chia sẻ hóm hỉnh của Tú Dưa khiến cả khán phòng bật cười.

Trở lại với live concert tái xuất, đại diện ê-kíp cho biết "Bản ghi nhớ" không chỉ đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả Dưa Hấu mà còn có sự xuất hiện của ba nghệ sĩ khách mời – ba giọng ca nữ đại diện cho những màu sắc âm nhạc khác nhau, hứa hẹn tạo nên bức tranh cảm xúc nhiều lớp trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

Lệ Quyên – giọng ca gắn liền với nhiều bản hit của nhạc sĩ Thái Thịnh – từng gây thương nhớ thị trường âm nhạc một thời. Minh Tuyết là giọng ca từng song hành cùng Bằng Kiều qua những bản tình ca ngọt ngào, giàu tự sự, được yêu mến bởi sự tinh tế và cảm xúc trọn vẹn. Trong khi đó, Thùy Chi sở hữu giọng hát ngọt lành, mang đến màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo và sâu lắng.

Thùy Chi cũng là nghệ sĩ có những lần hợp tác nghề nghiệp với Anh Tú trong hành trình âm nhạc những năm gần đây. Sự góp mặt của ba nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ tạo nên những nhịp cầu cảm xúc để "Bản ghi nhớ" trở thành một đêm nhạc có không gian mở, nơi ký ức cũ được kể lại bằng hơi thở mới.

Ekip thực hiện đêm nhạc và MV cho nhóm Quả Dưa Hấu.

Không dừng lại ở hai đêm live concert mang tính dấu mốc, "Bản ghi nhớ" còn mở ra giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của Quả Dưa Hấu. Theo ê-kíp sản xuất, đây là dự án comeback được đầu tư dài hơi, có định hướng rõ ràng. Song song với live concert, nhóm sẽ ra mắt EP live session "Bản ghi nhớ" gồm 6 MV, được đầu tư cả phần nghe lẫn phần nhìn.

EP quy tụ các ca khúc quen thuộc như "Hè muộn" (Bằng Kiều), "Mưa" (Tuấn Hưng) và "Trái tim không ngủ yên" (Thanh Tùng). Bên cạnh đó là những sáng tác mới: "Cho tôi thêm một lần", "Unstoppable" dành riêng cho Quả Dưa Hấu với phần nhạc do Hồ Hoài Anh đảm nhận, nhà báo Hà Quang Minh viết lời; cùng ca khúc "Cảm ơn âm nhạc" của nhạc sĩ trẻ Tùng Sax viết tặng riêng nhóm.

Sau live concert "Bản ghi nhớ", Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động trở lại với đội hình ba thành viên, tham gia biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc và những dự án được lựa chọn kỹ lưỡng.

Ra đời năm 1998, Quả Dưa Hấu được xem là một trong những ban nhạc nam tiêu biểu giai đoạn nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ của văn hóa thần tượng. Với tinh thần trẻ trung, phong cách trình diễn hiện đại và dấu ấn riêng, nhóm nhanh chóng tạo sức hút, để lại nhiều ca khúc được yêu mến và trở thành một phần ký ức của thế hệ 7X, 8X. Dù hoạt động không dài và tan rã vào năm 2000, hành trình ấy vẫn đủ để Quả Dưa Hấu được nhắc lại bằng sự trìu mến như một lát cắt đẹp của thời hoàng kim nhạc Việt cuối thập niên 1990.