Chồng nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam từ Mỹ về đến ngay công an làm 1 việc

Mới đây, ông bầu Dũng Taylor – chồng ca sĩ Thu Phương – gây chú ý khi chia sẻ một bài viết dài trên trang cá nhân về quy định đăng ký tạm trú dành cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Trong status, Dũng Taylor cho biết quy định đăng ký tạm trú hiện được siết chặt hơn trước.

"Đã thực hiện đúng quy định đăng ký tạm trú của chính phủ đối với người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam. Quy trình nhanh lẹ nhưng không thể thiếu. Luật này áp dụng với những ai không có CCCD Việt Nam, người có miễn thị thực cũng phải đăng ký. Trong 48 tiếng sau khi nhập cảnh, người nhà cần phải đăng ký tạm trú cho thân nhân từ nước ngoài về Việt Nam. Nếu ở khách sạn, homestay hay AirBnB thì họ sẽ có trách nhiệm đăng ký với chính quyền địa phương. Người vi phạm có thể sẽ phải đóng phạt hoặc bị trục xuất", chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ.

Vợ chồng Thu Phương tại cơ quan đăng ký tạm trú.

Dù có thể khai báo online qua cổng thông tin xuất nhập cảnh của từng địa phương nhưng "ông bầu" Dũng Taylor vẫn đến trực tiếp cơ quan công an. "Tôi đến tận nơi vì tôi thực hiện một số thủ tục cho vấn đề khác và để nắm bắt quy định mới từ người hành pháp để chia sẻ với cộng đồng.

Nếu chọn biện pháp khai báo online thì cảnh giác các kênh giả mạo, cướp thông tin và lấy tiền. Thực hiện online phải đợi 3-7 ngày để hệ thống cập nhật và chấp nhận nếu đầy đủ thông tin, nếu thiếu sót thì phải đăng nhập lại và đợi thêm, như thế có thể trễ thời hạn đăng ký, và sẽ bị phạt", chồng nữ ca sĩ chia sẻ. Sau khoảng 1 tuần ở Việt Nam, hiện Dũng Taylor và vợ cũng vừa thông báo đã trở lại Mỹ để ăn Tết.

Thu Phương và chồng có cuộc sống viên mãn

Dũng Taylor (tên thật là Dũng Nguyễn) sinh sống và làm việc chủ yếu tại Mỹ. Anh được biết đến với vai trò doanh nhân, nhà tổ chức sự kiện, từng đứng ra thực hiện nhiều live show và chương trình âm nhạc quy mô lớn dành cho nghệ sĩ Việt tại hải ngoại.

Trong nhiều năm qua, anh cũng chính là người đồng hành sát cánh cùng Thu Phương trong sự nghiệp, từ việc tổ chức live show, quản lý lịch diễn đến hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước.

Sau này, Thu Phương và Dũng Taylor gắn bó với nhau và có 2 con chung. Con đầu sinh năm 2009 nhưng tới tận năm 2023, cặp đôi mới chính thức kết hôn. Cặp đôi vẫn chưa tổ chức dám cưới nhưng vẫn giữ được tình yêu như thuở ban đầu.