Jack hát nhạc phim của Trường Giang trong thời gian bị cấm biểu diễn toàn quốc có đúng quy định?

Mới đây, thông tin Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) hát nhạc phim Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, Trường Giang đã đăng tải poster với thông tin Jack sẽ đảm nhiệm OST cho phim của mình cùng status: "Ai cũng từng là một đứa trẻ...! Trân trọng công bố phim Nhà ba tôi một phòng OST by Trịnh Trần Phương Tuấn".

Hiện tại, việc tái xuất của Jack trong thời gian bị cấm biểu diễn 9 tháng gây tranh cãi. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng khi Trường Giang bất chấp kết hợp với một nam nghệ sĩ đang chịu án phạt.

Trường Giang vì doanh thu bất chấp kết hợp với ca sĩ đang chịu án phạt?

"Xin lỗi chú, con tính xem nhưng mà con quay xe"; "Nghỉ xem phim mặc dù không cậu chợ vẫn đông"; "Có vé cũng không dám đi coi"; "Định đi xem vì thích Trường Giang nhưng thôi nghỉ cho khỏe"; "Hên chưa đặt vé"; "Tính đi xem nhưng nhìn ảnh có bìa Jack nên thôi"... là một trong số những ý kiến phản đối với quyết định của Trường Giang.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều fan của Jack đã tràn vào ủng hộ, tung hô và cho rằng phim của Trường Giang sẽ đứng đầu doanh thu, bất chấp tai tiếng của thần tượng.

Nhìn lại trường hợp cũng bị cấm biểu diễn 9 tháng trước đó là Đàm Vĩnh Hưng thì có thể thấy, nam nghệ sĩ này bị cấm biểu diễn toàn diện thậm chí không được phép ra mắt sản phẩm âm nhạc trên nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok...

Jack có được phép hát và ra mắt nhạc phim?

"Hoạt động nghệ thuật biểu diễn là hoạt động tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật tới công chúng dưới các hình thức biểu diễn nghệ thuật; lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật.

Theo đó, thì tất cả các sản phẩm âm nhạc, biểu diễn trên nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok… do ông Huỳnh Minh Hưng thực hiện kể từ thời điểm Quyết định số 2530/QĐ-XPHC có hiệu lực đều bị đình chỉ nên ông Hưng sẽ không được phép ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trên các nền tảng mạng này trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn", đại diện Sở VHTT TPHCM từng nói trên tờ Tiền Phong về trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng.

Jack cũng bị cấm diễn 9 tháng trên toàn quốc vì hát một ca khúc "không phù hợp thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật" vào tháng 10/2025 tại Hà Nội. Vậy việc nam ca sĩ kết hợp với Trường Giang trong phim chiếu rạp liệu có đúng luật? Hiện tại, chúng tôi đang liên hệ với bên cơ quan quản lý để có thông tin chính xác nhất.