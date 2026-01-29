Quả Dưa Hấu tái hợp sau 3 thập kỷ: Hé lộ loạt thông tin hot, tung MV "Cảm ơn âm nhạc"

Sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung, Quả Dưa Hấu – ban nhạc từng được xem là "dấu son" của thị trường âm nhạc Việt Nam cuối thập niên 1990 với phong cách trẻ trung, hiện đại sẽ chính thức tái hợp trong hai đêm live concert mang tên "Bản Ghi Nhớ" .

Mang tinh thần của một lời hẹn ước, " Bản Ghi Nhớ" không chỉ là đêm diễn âm nhạc mà còn là không gian nơi ký ức được khơi mở qua những giai điệu quen thuộc. Đây cũng là dịp để khán giả gặp lại chính mình của những năm tháng đã qua đồng thời chứng kiến sự hội ngộ của các thành viên Quả Dưa Hấu trong một diện mạo mới: trưởng thành, điềm tĩnh hơn nhưng vẫn giữ trọn "chất" riêng từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

3 thành viên của Quả Dưa Hấu trở lại sau 3 thập kỷ.

Trong lần trở lại này, Bằng Kiều – Tuấn Hưng – Anh Tú (Tú Dưa) sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu, khơi lại tinh thần Quả Dưa Hấu trong một hình hài mới. Theo các thành viên, sự tái hợp không nhằm khẳng định hay chứng minh điều gì trong hành trình nghệ thuật cá nhân của mỗi người mà là để tiếp nối những câu chuyện âm nhạc còn dang dở của thời thanh xuân.

Tại hai đêm live concert " Bản Ghi Nhớ" , Quả Dưa Hấu dự kiến giới thiệu ba ca khúc mới như một dấu mốc cho cuộc hội ngộ lần này đồng thời mở ra chặng đường âm nhạc tiếp theo của ban nhạc. Trong đó, ca khúc "Cảm ơn âm nhạc" do nhạc sĩ Tùng Sax sáng tác mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng, thể hiện độ chín về cảm xúc của các thành viên ở lần trở lại này.

"Cảm ơn âm nhạc" không chỉ đánh dấu sự tái xuất của Quả Dưa Hấu mà còn cho thấy cách các thành viên đối thoại với chính mình sau những thăng trầm riêng trong cuộc sống. Âm nhạc với họ giờ đây không còn là nơi phô diễn năng lượng tuổi trẻ mà trở thành không gian để chiêm nghiệm, biết ơn và sẻ chia. Ca khúc có tiết tấu chậm rãi, ca từ giản dị như lời tự sự chân thành của những người nghệ sĩ đã gắn bó trọn vẹn với âm nhạc.

Hình ảnh quý ông lịch lãm của các thành viên hiện tại.

MV ca khúc do đạo diễn Nguyễn Đức Hải thực hiện, sử dụng bảng màu đen – trắng kết hợp sắc vàng ấm, gợi cảm giác hoài niệm và lắng đọng như những thước phim ký ức. Không gian các khoang tàu cũ phủ lớp patina của thời gian trở thành cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, đưa người xem trở về những miền ký ức đã lắng sâu theo năm tháng.

Song song với live concert, Quả Dưa Hấu sẽ ra mắt EP livesession "Bản Ghi Nhớ" gồm 6 MV, được đầu tư cả phần nghe lẫn phần nhìn. EP gồm ba ca khúc quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi các thành viên: Hè muộn (Bằng Kiều), Mưa (Tuấn Nghĩa), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng).

Đáng chú ý, EP còn giới thiệu các ca khúc hoàn toàn mới gồm "Cho tôi thêm một lần" , "Unstopable" – sáng tác dành riêng cho Quả Dưa Hấu của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh cùng ca khúc "Cảm ơn âm nhạc" của nhạc sĩ trẻ Tùng Sax.

Sau live concert " Bản Ghi Nhớ" , Quả Dưa Hấu sẽ chính thức hoạt động trở lại với đội hình ba thành viên, tham gia biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc và những dự án được lựa chọn kỹ lưỡng. Live concert "Bản Ghi Nhớ" sẽ diễn ra trong hai đêm 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.