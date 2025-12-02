Cuộc sống của Tuấn Hưng trong căn nhà view Hồ Gươm - sân khấu liveshow 0 đồng

Thời gian gần đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng gây chú ý khi trực tiếp có mặt tại Phú Yên để trao quà cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão, sau đó nhanh chóng trở lại với công việc, thu âm ca khúc mới.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động trong làng nhạc Việt, từ khi còn là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu đến thời kỳ solo thành công với hàng loạt hit như Cầu Vồng Khuyết, Tìm Lại Bầu Trời hay Đêm Định Mệnh, Tuấn Hưng luôn chứng minh sức ảnh hưởng và sự chăm chỉ trong nghề.

Căn nhà trên phố Hàng Khay của Tuấn Hưng.

Không chỉ nổi tiếng về âm nhạc, nam ca sĩ còn được biết đến với khối tài sản đáng kể, từ siêu xe, đồ hiệu đến các bất động sản giá trị. Trong số đó, căn nhà 3 tầng NẰM trong khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm - nơi nam ca sĩ từng tổ chức những "show ban công" miễn phí gây sốt mạng xã hội.

Đây cũng là địa điểm quen thuộc mà anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân, khiến công chúng tò mò: Bên trong căn nhà nhìn thẳng ra Hồ Gươm này có gì?

Căn nhà của Tuấn Hưng có vị trí đắc địa khi nằm trên phố Hàng Khay, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dù không tiết lộ chi tiết, giá trị căn nhà của Tuấn Hưng được dự đoán nằm ở mức rất cao, đặc biệt khi sở hữu mặt tiền đẹp, tầm nhìn thẳng ra hồ và nằm ngay phố đi bộ - khu vực đông khách du lịch bậc nhất thủ đô. Bởi thế, tuy không tiết lộ con số chính xác, song nhiều người đoán rằng căn nhà này của Tuấn Hưng có giá không hề rẻ.

View Hồ Gươm từ tầng 2 của căn nhà.

Nam ca sĩ chăm chút nội thất bên trong căn nhà.

Ngôi nhà có 3 tầng, mặt tiền rộng, sơn trắng, mang hơi hướng cổ điển với dòng chữ "Sweet Home" đặc trưng bên ngoài. Đây là nơi gia đình anh để kinh doanh - đồng thời tổ chức các đêm Góc ban công - phục vụ âm nhạc miễn phí. Tầng 1 của căn nhà là nơi gia đình anh kinh doanh.

Tầng 2 là nơi Tuấn Hưng từng tổ chức những buổi biểu diễn miễn phí gây chú ý. Từ đây, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời hát tặng người dân và du khách quanh khu phố đi bộ. Có thời điểm, khu vực phía trước căn nhà thu hút hàng trăm đến hàng nghìn người xem trực tiếp - tạo nên cảnh tượng chưa từng có.

Bên ngoài tầng 2 của căn nhà.

Đây là nơi nam ca sĩ tổ chức những đêm nhạc Góc ban công - quy tụ đông đảo khán giả.

Giống như nhiều căn nhà ở khu vực phố cổ, không gian bên trong của căn nhà này không quá lớn. Nội thất chủ yếu làm bằng gỗ tự nhiên, mang lại cảm giác ấm cúng, cách sắp xếp, bài trí bên trong căn nhà toát lên sự chăm chút, tinh tế của chủ nhân. Minh chứng là Tuấn Hưng thường xuyên về đây để dọn dẹp, bảo dưỡng và chia sẻ hình ảnh này lên mạng xã hội.

Một số góc nội thất bên trong căn nhà.

Ngoài căn nhà 3 tầng trên phố Hàng Khay, Tuấn Hưng còn được biết đến là nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác, như một căn biệt thự là nơi ở của gia đình ở Hà Nội, Villa trị giá 50 tỷ view biển tại Hội An,...

Ảnh: FBNV, tổng hợp.