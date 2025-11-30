NSND Tự Long thành tiến sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội

Tối 29/11, vợ NSND Tự Long đã chia sẻ niềm vui khi chồng chính thức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu.

"Một ngày thật đáng nhớ để ghi dấu trong cuộc đời, 1 hành trình thật sự tự hào và xứng đáng ghi nhận... Chúc mừng Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên với 1 luận án vô cùng ý nghĩa và có tính đóng góp rất lớn cũng như sự tri ân đến chiếu chèo của người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ", vợ NSND Tự Long chia sẻ trên mạng xã hội với niềm hạnh phúc không thể giấu trước thành công của chồng.

Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè của cặp đôi cũng đã để lại bình luận chúc mừng thành công của NSND Tự Long. Đặc biệt người bạn thân của nam nghệ sĩ là Xuân Bắc có mặt trực tiếp chứng kiến cột mốc thành công của Tự Long.

Vợ Tự Long đến chúc mừng chồng.

Gia đình, bạn bè và người thân của Tự Long.

Tự Long sinh năm 1973 tại Bắc Ninh, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Trước khi theo nghiệp diễn, anh từng trải qua nhiều công việc như thợ mộc, phụ hồ, lái xe để mưu sinh. Sau đó, anh thi vào Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, khoa Chèo. Năm 1999, Tự Long về công tác tại Nhà hát Chèo Quân đội.

Năm 2000, anh trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối tuần trên VTV, phối hợp ăn ý cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi và nhanh chóng được khán giả yêu thích nhờ lối diễn tự nhiên, dí dỏm.

Song song với hài kịch, Tự Long có sự nghiệp vững chắc ở sân khấu chèo, giành nhiều huy chương vàng – bạc tại các hội diễn toàn quốc. Anh được phong Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015. Năm 2024, Tự Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang quân hàm Đại tá, tiếp tục khẳng định vị thế nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt.