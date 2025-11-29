Nam nghệ sĩ sắp 100 tuổi ở Hà Nội: Sống lạc quan, vẫn làm một việc hằng ngày

Sự nghiệp lẫy lừng

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930 tại Hải Dương nay là thành phố Hải Phòng. Ông trưởng thành trong môi trường giáo dục nề nếp và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Cuộc đời sáng tác của ông gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến thời kỳ đổi mới.

Sau khi học sư phạm và âm nhạc, ông từng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó là Ban Thiếu nhi – thiếu niên Trung ương. Đây cũng là giai đoạn đặt nền móng để ông trở thành một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác dành cho trẻ em nhất Việt Nam.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (ảnh nguồn Tiền Phong).

Theo Báo Kinh tế và Đô thị, nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác gần 700 ca khúc, trong đó có hơn 200 bài dành cho thiếu nhi – con số hiếm thấy trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Nhiều ca khúc đã trở thành ký ức không thể phai mờ của nhiều thế hệ như Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Em yêu trường em, Tiến lên Đoàn viên, Tiến quân ca thiếu nhi…

Ông cũng là tác giả của hàng loạt ca khúc gắn với những cột mốc lịch sử trọng đại: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng, Chiếc gậy Trường Sơn. Cùng với đó là những bài gắn bó thân thuộc với thời kỳ hậu chiến, thời bao cấp như Con kênh ta đào, Hát mãi khúc quân hành, Một nắm cơm cho hành quân đêm nay…

Các bài báo lớn đều ghi nhận ông là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất với đời sống âm nhạc đại chúng nửa cuối thế kỷ XX. Các sáng tác thiếu nhi của ông được nhận định là trong trẻo, giản dị, giàu tính giáo dục nhưng vẫn đầy hồn nhiên.

Trong nhiều năm, ông còn là biên tập viên âm nhạc nổi bật của Đài Tiếng nói Việt Nam, trực tiếp tham gia sản xuất các chương trình được phát sóng toàn quốc. Phong cách âm nhạc của ông được đánh giá là giàu cảm xúc, hướng về tuổi thơ, hướng về Tổ quốc và luôn bám sát đời sống.

Nam nhạc sĩ vẫn minh mẫn ở tuổi U100 (ảnh FBNV)

Sống lạc quan, an yên trong căn nhà sạch sẽ ở Hà Nội

Theo Dân trí, hiện nay nhạc sĩ Phạm Tuyên đang sống trong căn hộ tập thể nhỏ tại khu N2, phố Vạn Bảo, quận Ba Đình (Hà Nội). Không gian chưa đầy 70m² nhưng được con gái ông, nhà báo Phạm Hồng Tuyến, sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, lưu giữ hầu hết bản thảo, tư liệu và những kỷ vật âm nhạc của ông.

Dù đã 96 tuổi, sức khỏe giảm nhiều và việc đi lại phải có người hỗ trợ, nhạc sĩ vẫn giữ thói quen theo dõi tin tức. Tiền Phong cho biết ông xem thời sự và đọc báo in mỗi ngày, tiếp tục quan tâm đến văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội.

Ông thường xuyên trò chuyện cùng con cháu, ôn lại chuyện cũ và lắng nghe tin tức thời sự. Các khoảnh khắc này khiến gia đình cảm nhận rõ ông vẫn giữ được tinh thần lạc quan, minh mẫn và sự gắn bó bền bỉ với âm nhạc – điều theo ông suốt cả cuộc đời.

Ở tuổi U100, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn rất hiếu khách, các nghệ sĩ nổi tiếng và những ca sĩ nhí vẫn tới nhà thăm và hát cho ông nghe như ca sĩ Vũ Thắng Lợi, NSƯT Lan Anh và gần đây nhất là ca sĩ nhí Xệ Xệ. Thông tin về ông cũng được con cháu cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội để gần gũi hơn với người yêu nhạc.