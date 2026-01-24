Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh đoạt nhiều giải thưởng thế giới

Tại buổi ra mắt bộ phim Mùi Phở mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh Bảo tàng Đạo Mẫu do chính ông xây dựng. Theo nam nghệ sĩ, việc thực hiện công trình này xuất phát từ niềm tin tâm linh và lòng biết ơn khi bản thân là người “ăn lộc Mẫu”, từ đó thôi thúc ông quyết tâm gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Đạo Mẫu đến cộng đồng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết toàn bộ quá trình xây dựng bảo tàng đều được ông thực hiện bằng cái tâm và sự chỉn chu trong từng chi tiết. “Tôi làm tất cả công việc đó từ tâm, làm hết mình nên ai vào cũng sẽ thấy xúc động vì chi tiết từng góc cạnh”, nam nghệ sĩ chia sẻ. Theo ông, bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày mà còn là không gian để người xem cảm nhận chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Bảo tàng Đạo mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Đáng chú ý, nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ Bảo tàng Đạo Mẫu của ông đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. “Các giải trên thế giới tôi được rất nhiều giải rồi. Giải của Anh là hồi tháng 6/2025 và sắp tới có giải của Áo.

Tôi muốn mang nét đẹp văn hóa tới giới thiệu cho khách quốc tế biết”, ông cho hay. Những ghi nhận này được xem là sự khẳng định cho giá trị văn hóa và tính độc đáo của công trình mang đậm bản sắc Việt.

Trước đó, ngay khi mới hoàn thiện, Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh đã lọt vào top những công trình kiến trúc xuất sắc nhất thế giới năm 2023 do tạp chí kiến trúc danh tiếng Domus bình chọn. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đưa một không gian văn hóa gắn với tín ngưỡng dân gian Việt Nam vươn ra bản đồ kiến trúc và văn hóa quốc tế.

Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh được xây dựng tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Bảo tàng trưng bày các hiện vật, tư liệu, trang phục và hình ảnh gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, nhằm giới thiệu và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.



